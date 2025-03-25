تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025 للدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم لينك تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025 لتمكين طلاب التعليم الفني بجميع تخصصات الصناعي ، التجاري، الزراعي، والفندقي، من استكمال إجراءات التقدم لامتحانات نهاية العام الدراسي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن تسجيل الاستمارة الالكترونية 2025 لطلاب الدبلومات الفنية، بالإضاغة إلى معرفة الرابط الرسمي.

الاستمارة الالكترونية

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025

يمكن للطلاب الدخول من خلال الرابط للتقدم وتسجيل الاستمارة الالكترونية 2025 من هنا.

الاستمارة الالكترونية

طريقة تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025

إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل:

الاسم الرباعي كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي.

الرقم القومي، تاريخ الميلاد، والجنسية.

اسم المدرسة، التخصص، والشعبة زراعية، صناعية، تجارية، فندقية.

الرقم السري المستلم من المدرسة لضمان اكتمال التسجيل.

مستندات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025

يُشترط إرفاق المستندات التالية عند ملء الاستمارة الالكترونية 2025 لدبلومات الفنية لضمان قبول التسجيل:

صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الإلكترونية.

إيصال سداد رسوم التسجيل عبر المنافذ المعتمدة.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

إقرار ولي الأمر موقعًا بالموافقة على التسجيل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

امتحانات صفوف النقل تبدأ يوم 24 مايو وتستمر حتى 29 مايو 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو 2025.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية لطلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 1 يونيو 2025 لجميع التخصصات، على أن تعلن وزارة التربية والتعليم الجدول الرسمي بما يتناسب مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وتشمل الشعب العلمية والأدبية.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي

يحصل طلاب النقل والشهادة الإعدادية على إجازتهم في الأسبوع الأخير من مايو.

تبدأ إجازة الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات في 10 يوليو 2025.

موعد امتحانات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أبريل ستبدأ يوم 22 أبريل 2025، بعد إجازة عيد الفطر.

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