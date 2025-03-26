جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. حددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 إلى جانب مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات المختلفة للعام الدراسي الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 وفقًا لما أعلنته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية رسميًا.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 يوم الأربعاء 14 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 21 مايو من العام الحالي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أعلنت المعاهد الأزهرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني في جميع المحافظات سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 بمادة اللغة العربية وسينتهي يوم الأربعاء الموافق 21 مايو من العام الحالي بمادة اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

يوم الأربعاء 14 مايو 2025 امتحان الفقه من 9:00 إلى 10:30 صباحًا ساعة ونصف.، واللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف تبدأ من 11:00 إلى 12:30 ظهرًا ساعة ونصف.

يوم الخميس 15 مايو 2025 يبدأ امتحان أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث من 9:00 إلى 10:30 صباحًا ساعة ونصف، أما العلوم من 11:00 إلى 12:30 ظهرًا ساعة ونصف.

يوم السبت 17 مايو 2025 اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة من 9:00 إلى 11:00 صباحًا ساعتان، أما الهندسة من 11:30 إلى 1:00 ظهرًا ساعة ونصف.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

يوم الأحد 18 مايو 2025 يبدأ أصول الدين ورقة ثانية والتوحيد والسيرة من 9:00 إلى 10:30 صباحًا ساعة ونصف، ويلي امتحان الدراسات الاجتماعية من 11:00 إلى 12:30 ظهرًا ساعة ونصف.

الإثنين 19 مايو 2025 امتحان القرآن الكريم وتجويده: من 9:00 إلى 10:30 صباحًا ساعة ونصف، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:00 إلى 12:30 ظهرًا ساعة ونصف.

الثلاثاء 20 مايو 2025 الثقافة الإسلامية من 9:00 إلى 10:30 صباحًا ساعة ونصف، أما الجبر من 11:00 إلى 12:30 ظهرًا ساعة ونصف.

الأربعاء 21 مايو 2025 اللغة الأجنبية من 9:00 إلى 11:00 صباحًا ساعتان، أما التربية الفنية: من 11:30 إلى 12:30 ظهرًا ساعة، المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط من 1:00 إلى 2:30 ظهرًا ساعة ونصف.

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