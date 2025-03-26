بعد الزيادة.. قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم رفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في أيام العمل الفعلية لجميع المعلمين والإداريين المشاركين في لجان سير الامتحانات.

ويستعرض “الموجز”، التفاصيل بشأن قيمة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمعلمين والتي تصل إلى 130 جنيهًا يوميًا خلال المشاركة في أعمال الامتحانات.

مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

منح قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

وجاء قرار منح قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمعلمين بعد موافقة ووير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية وتحفيز الكوادر التعليمية.

موعد صرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي هذا السياق، أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية إلى المديريات التعليمية، ومنها مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تضمنت أوامر دفع بمبالغ مالية مخصصة لصرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمعلمين وفقًا لتاريخ بدء العمل المدرج في خطابات امتحانات الترم الأول.

مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إرسال تقارير بالمبالغ المنصرفة موقعة ومعتمدة من الجهات المختصة لضمان الشفافية في الإجراءات المالية.

الفئات المستثناة من المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

المعلمات اللاتي لديهن أطفال أقل من عامين، مع تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل.

المحالون أو المحرومون من أعمال الامتحانات، على أن يُرفق طلب الاعتذار بنسخة من القرار الرسمي.

المعلمات اللاتي لديهن أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم صورة من كارت الخدمات المتكاملة.

المحالون إلى المعاش حتى نهاية مايو 2025، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

الحالات الصحية التي تمنعها التقارير الطبية من المشاركة، على أن يتم تقديم تقرير حديث من القومسيون الطبي.

المعلمون الذين لديهم أبناء في الصف الثالث الإعدادي، حيث يُعفى هؤلاء من أعمال التقدير فقط، مع تقديم صورة من رقم الجلوس.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، حيث ستنطلق الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025 في جميع المحافظات.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

اللغة العربية والخط العربي: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

المجموع الكلي: 280 درجة

المواد غير المضافة للمجموع

التربية الدينية: 40 درجة

التربية الفنية: 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: 20 درجة

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