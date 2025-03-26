التعليم تحدد التعديلات في امتحانات الثانوية العامة 2025

شهدت امتحانات الثانوية العامة 2025 اهتمامًا متزايدًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التعديلات الجديدة مع اقتراب الامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن التعديلات الجديدة في امتحانات الثانوية العامة 2025 وتوزيع الدرجات بالمواد التي حددتها وزارة التربية والتعليم بعد دمجها.

امتحانات الثانوية العامة

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي هذا الشأن أكدت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات ستعتمد على نماذج استرشادية تساعد الطلاب في فهم طبيعة الأسئلة، مع الحرص على توزيع الدرجات بشكل عادل بين مختلف الأجزاء.

وفيما يتعلق بمواصفات وتوزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 يتضمن اختبار اللغة العربية 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي درجات يبلغ 80 درجة، بينما يكون النجاح من 40 درجة فأكثر.

امتحانات الثانوية العامة

أما امتحان اللغة الإنجليزية والفرنسية فيتكون كل منهما من 42 سؤالًا، بينها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

ويضم امتحان اللغة الألمانية 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 اختيار من متعدد، وتتفاوت تركيبة الأسئلة في المواد الأخرى مثل التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث يجمع كل منها بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، مع توزيع الدرجات بشكل يضمن قياس مهارات الطلاب بدقة.

يعتمد نظام التعديلات في امتحانات الثانوية العامة 2025 على قياس الفهم والاستيعاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، وهو ما يعكس توجه وزارة التربية نحو تحسين جودة التعليم.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن يبدأ الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يونيو 2025، بينما ينطلق الدور الثاني في 16 أغسطس 2025.

شددت وزارة والتربية والتعليم على تطبيق إجراءات تنظيمية صارمة لضمان نزاهة الامتحانات، من خلال معايير دقيقة لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين، بالأضافة إلى توفير نماذج استرشادية للطلاب لمساعدتهم في الاستعداد الجيد للامتحانات الجديدة.

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