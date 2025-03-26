يبحث طلاب الأزهر عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالأزهر الترم الثاني، بعد إعلان الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية الجدول الرسمي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بالأزهر 2025 وفقا لما حددته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي بالازهر

من المقرر أن يبدأ موعد وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري امتحانات الصف السادس الابتدائي بالازهر يوم الأربعاء 14 مايو 2025، وتستمر لمدة ستة أيام حتى الثلاثاء 20 مايو 2025.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري

يبدأ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري يوم 14 مايو من العام الجاري وتكون أول مادة كالتالي:

الأربعاء 14 مايو 2025 القرآن الكريم من 9:00 إلى 11:00 صباحًا

الخميس 15 مايو 2025 التربية الإسلامية من 9:00 إلى 10:30 صباحًا، الدراسات الاجتماعية من 11:00 إلى 12:30 مساءً

السبت 17 مايو 2025 اللغة العربية والخط والإملاء من 9:00 إلى 11:30 صباحًا

الأحد 18 مايو 2025 الرياضيات من 9:00 إلى 10:30 صباحًا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 11:00 إلى 12:30 مساءً

الاثنين 19 مايو 2025 العلوم من 9:00 إلى 10:30 صباحًا، المهارات المهنية من 11:00 إلى 12:30 مساءً

الثلاثاء 20 مايو 2025 اللغة الإنجليزية من 9:00 إلى 10:30 صباحًا، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة من 11:00 إلى 12:30 مساءً

جدول المهام الأدائية للصف السادس الأزهري

جدول المهام الأدائية للصف السادس الأزهري

ينطلق جدول المهام الأدائية للصف السادس لطلاب الأزهر يوم السبت 3 مايو 2025 وفق الجدول التالي:

السبت 3 مايو 2025 اللغة العربية من 9:00 إلى 10:00 صباحًا، التربية الإسلامية من 10:30 إلى 11:30 صباحًا، والرياضيات من 12:00 إلى 1:00 مساءً

الأحد 4 مايو 2025 الدراسات الاجتماعية من 9:00 إلى 10:00 صباحًا، والعلوم من 10:30 إلى 11:30 صباحًا، والمهارات المهنية من 12:00 إلى 1:00 مساءً

الاثنين 5 مايو 2025 اللغة الإنجليزية من 9:00 إلى 10:00 صباحًا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 10:30 إلى 11:30 صباحًا

أكدت المعاهد الأزهرية أن الطلاب المبصرين سيتم اختبارهم شفهيًا في حفظ القرآن الكريم، بينما يخضع الطلاب المكفوفون للامتحانات في المواد المقررة عليهم، مع منح نصف ساعة إضافية للطلاب المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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