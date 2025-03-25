يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025، وموعد امتحانات صفوف النقل.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025

لم تعلن المديريات التعليمية حتى الآن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 ومن المقرر إعلان في جميع المحافظات خلال الشهر المقبل.

ومن المقرر يبدأ اول امتحان في جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 يوم 24 يونيو من العام الحالي.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، يبدأ موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لمختلف المراحل التعليمية وفقًا للمواعيد التالية:

18 مايو 202 بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

24 مايو إلى 29 مايو 2025 امتحانات باقي المواد.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

31 مايو 2025 بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

4 يونيو 2025 نهاية الامتحانات.

3 أغسطس 2025 انطلاق امتحانات الدور الثاني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

15 يونيو 2025: بداية الامتحانات.

10 يونيو نهاية امتحانات الثانوية الغامة

26 يوليو 2025 انطلاق امتحانات الدور الثاني.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية في جميع التخصصات يوم 31 مايو 2025.

مواعيد الإجازات بعد الامتحانات

تبدأ إجازة نهاية العام في 30 مايو 2025 لطلاب صفوف النقل، أما للشهادة الإعدادية تبدأ الإجازة في 5 يونيو 2025.

موعد إجازة المدارس في عيد الفطر المبارك

أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إجازة رسمية لطلاب المدارس يوم السبت الموافق 29 مارس، حتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025 للاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

موعد عودة الدراسة بعد العيد

ومن المقرر ان تعود الدراسة يوم 5 يونيو من العام الحالي، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اقرأ أيضا

تعرف على موعد ظهور جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025

تعرف على موعد بداية امتحانات الثانويه العامه في مصر 2025 رسميا