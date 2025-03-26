جدول ومواعيد امتحانات الترم الثاني بالأزهر 2025

مواعيد امتحانات الترم الثاني بالأزهر 2025.. حددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024-2025 لجميع الصفوف والمراحل التعليمية النقل والشهادات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواعيد امتحانات الترم الثاني بالأزهر لطلاب صفوف النقل والشهادات الإعدادية والثانوية.

امتحانات الترم الثاني بالأزهر

مواعيد امتحانات الترم الثاني بالأزهر

وينطلق مواعيد امتحانات الترم الثاني بالأزهر للصفين الأول والثاني الثانوي في 26 أبريل 2025، وتصل في 12 مايو 2025 بامتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ومن المقرر أن يبدأ مواعيد امتحانات الترم الثاني بالأزهر للشهادة الإعدادية، فتبدأ يوم الأربعاء 14 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2025.

امتحانات الترم الثاني بالأزهر

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تنطلق اختبارات القسم العلمي يوم الخميس 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، مع مراعاة إجازة عيد الأضحى المبارك ضمن الجدول.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

يبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 للقسم العلمي علوم ورياضة في يوم الخميس 29 مايو 2025، حيث يؤدون امتحان القرآن الكريم من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، ثم امتحان الحديث من 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.

وفي اليوم الثاني من الامتحانات، الموافق الأحد 1 يونيو، يخضع الطلاب لاختبار الرياضيات البحتة من 9 حتى 12 ظهرًا، ويليه امتحان الفقه يوم الثلاثاء 3 يونيو في نفس التوقيت.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 11 يومًا، ثم تُستأنف الامتحانات يوم السبت 14 يونيو بمادة الفيزياء من 9 حتى 12 ظهرًا، ويؤدي الطلاب بعدها امتحان النحو يوم الإثنين 16 يونيو من 9 حتى 11 صباحًا، ثم امتحان الصرف يوم الأربعاء 18 يونيو بالتوقيت نفسه. يوم السبت 21 يونيو يُخصص لاختبار الكيمياء من 9 حتى 12 ظهرًا، يليه امتحان التوحيد يوم الإثنين 23 يونيو من 9 حتى 11 صباحًا.

تستمر الامتحانات يوم الأربعاء 25 يونيو بمادة الأدب والنصوص من 9 حتى 11 صباحًا، ثم يؤدي الطلاب اختبار اللغة الأجنبية يوم السبت 28 يونيو من 9 حتى 12 ظهرًا.

وتُستكمل الامتحانات يوم الأربعاء 2 يوليو بامتحان الأحياء من 9 حتى 12 ظهرًا، ثم الرياضيات التطبيقية يوم السبت 5 يوليو بنفس التوقيت.

بعدها يخوض الطلاب امتحان البلاغة يوم الإثنين 7 يوليو من 9 حتى 11 صباحًا، وتُختتم الاختبارات يوم الأربعاء 9 يوليو بمادة التفسير في نفس الموعد.

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