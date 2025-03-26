وزارة التربية والتعليم توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة شباب القادة YLF لتطوير التعليم

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مشترك مع "مؤسسة شباب القادة YLF" بشأن تنمية المهارات القيادية لاتحاد طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإيجاد جيل مبدع من القادة، قادر على القيادة المجتمعية، والسياسية والإدارية ومواجهة تحديات المستقبل.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل توقيع وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مشترك مع "مؤسسة شباب القادة YLF" حيث وقع البروتوكول الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والنائب أحمد فتحى رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وزارة التربية والتعليم

توقيع وزارة التربية والتعليم لبرتوكول ؤسسة شباب القادة YLF

وجاء التوقيع بحضور شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والأستاذ أحمد موسى مدير عام الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر، والدكتور أسامة هشام مستشار مجلس أمناء شباب القادة، والدكتور أحمد حسام مدير برامج النشء بالمؤسسة، عبدالله عرمش مسؤل برنامج قادة مدارس الجمهورية، محمد جمال منسق البرنامج.

توجيهات وزير التربية والتعليم

وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أنه بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستثمار طاقات الطلاب تعمل وزارة التربية والتعليم على اكتشاف مواهب الطلاب، وقدراتهم، ومهاراتهم وصقلها، وتشجيعها.

وزارة التربية والتعليم

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى ودعم أنشطة الطلاب الرياضية والكشفية والاجتماعية والفنية، والثقافية والارتقاء بها، وتعزيز الاستفادة من طاقات الطلاب في خدمة المجتمع، بما يعود على الوطن بالخير.

ولفتت إلى أن البروتوكول جاء نتيجة جهود مشتركة بين الوزارة و”مؤسسة شباب القادة”، حيث تم تبني رؤية جديدة تساهم في تعزيز التعليم وتطوير القيادات الشابة، وقد تم اتخاذ خطوات استباقية وتنظيم جلسات تمهيدية لضمان الوصول إلى آلية تنفيذ فعالة للبروتوكول، متمنية أن يُثمر عن نتائج إيجابية تؤثر في الميدان لصالح أبنائنا قادة المستقبل.

إيجاد حلول مستدامة لتنمية المجتمع

وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد فتحى حرص “مؤسسة شباب القادة" على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لتنمية المجتمع، وإيجاد أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية، والإدارية، من خلال تأهيل هذه الكوادر من شباب مصر على القيادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

ووجه النائب أحمد فتحي الشكر والتقدير إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على دعمه المستمر لفكرة الأنشطة الطلابية ودور الاتحاد في بناء الطالب المصري، كما أعرب عن شكره للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، مؤكداً أن هذا التعاون يعد استمراراً للنجاحات التي تحققت عبر الشراكة مع الوزارة.

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