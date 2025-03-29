أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 وفقا لما حددته الإدارة المركزية للامتحانات التابعة للوزارة.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 حيث تتكون الورقة الامتحانية من أسئلة موضوعية ومقالية.

مواصفات امتحان

تمثل الأسئلة الموضوعية 30%، بينما تشكل الأسئلة المقالية 70% من إجمالي الدرجات، التي تبلغ 30 درجة.

ومن ضمن مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 الأسئلة تُعد وفق المنهج الدراسي المحدد، وتُوزع بناءً على الأوزان النسبية لنواتج التعلم.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي

يتدرج مستوى الصعوبة لضمان التمييز بين قدرات الطلاب، وتغطي الأسئلة جميع المستويات المعرفية من الفهم إلى التحليل والتطبيق.

تصاغ الأسئلة في مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 بوضوح ودقة، مع تضمين البيانات الأساسية مثل المرحلة الدراسية والتاريخ.

معايير الورقة الامتحانية للصف الخامس

تنسيق واضح بخط مقروء ومسافات مناسبة بين السطور.

وضوح التعليمات الخاصة بالأسئلة.

مراجعة الورقة لضمان خلوها من الأخطاء اللغوية والمطبعية.

استخدام الخرائط والجداول والرسوم البيانية بدقة علمية.

لا تشمل الأسئلة المعلومات الإثرائية مثل الإحصائيات والتواريخ غير المقررة.

مواصفات امتحان

مدة الامتحان ساعة ونصف، مثل باقي صفوف المرحلة الابتدائية.

تتألف الورقة من أربعة أسئلة بدرجات 8+7+8+7.

تتاح فرصة للمراجعة قبل انتهاء الوقت.

لا تتضمن الأسئلة موضوعات التعلم الذاتي سواء في امتحانات الفصل الدراسي الثاني أو الدور الثاني.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

يبدأ امتحان الصفين الأول والثاني التقييم الأولي من 11 إلى 15 مايو، والختامي من 18 إلى 22 مايو.

اما امتحانات نعاية العام للصف الثالث حتى الثاني الثانوي ستبدأ الامتحانات من 18 مايو للمواد غير المضافة ومن 24 إلى 29 مايو للمواد الأساسية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من 31 مايو حتى 4 يونيو، والدور الثاني في 3 أغسطس.

موعد امتحانات ااثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 في 15 يونيو، والدور الثاني في 26 يوليو، و تبدأ امتحانت اادبلومات الفنية في 31 مايو 2025.

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