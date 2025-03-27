أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان اللغة العربية الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 ومن المقرر أن تعتمد الأسئلة على نواتج التعلم التي اكتسبها الطلاب خلال فترة الدراسة، وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن مواصفات امتحان اللغة العربية الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025، بالإضافة إلى معرفة الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف السادس الابتدائي.

مواصفات امتحان

مواصفات امتحان اللغة العربية الصف السادس الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها عند إعداد مواصفات امتحان اللغة العربية الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لعام 2025 لضمان تحقيق العدالة في التقييم وقياس مستوى تحصيل الطلاب بدقة، وتشمل هذه المواصفات ما يلي:

تغطية جميع الأسئلة لنطاق المقرر الدراسي المحدد دون الخروج عنه. مراعاة وضوح الخط والمسافات بين الأسطر لتحسين مقروئية الورقة الامتحانية. صياغة الأسئلة بدقة ووضوح لضمان فهمها بسهولة من قبل الطلاب. تنوع الأسئلة بين المستويات المعرفية المختلفة، بحيث تشمل الفهم، الاستيعاب، والتحليل. تضمين مستويات صعوبة متفاوتة، مع ترتيب الأسئلة تصاعديًا من الأسهل إلى الأصعب لقياس القدرات المختلفة للطلاب. إعداد الورقة الامتحانية ونموذج الإجابة إلكترونيًا لضمان دقة الطباعة والتنسيق.

مواصفات امتحان

رابط الورقة الامتحانية للصف السادس الابتدائي

يمكن للطلاب الحصول على مواصفات امتحان اللغة العربية الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال منصة التعليم الإلكتروني، حيث تعد هذه المواصفات هي شكل الورقة الامتحانية للطلاب لذلك يمكنك الحصول عليها من هنـــــــــــــــا .

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025

ستبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني يوم 24 مايو وتستمر حتى يوم 29 مايو من العام الحالي، وتشمل هذه الامتحانات أيضًا طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، أما امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تنطلق يوم الأحد 18 مايو 2025.

موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي بالتقييم المبدئي خلال الفترة من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، على أن يُعقد التقييم النهائي في الفترة من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

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