رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي الترم الثاني 2025

التقييمات الأسبوعية 2025.. ازداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن الرابط الرسمي للوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي الترم الثاني 2025 وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحتها لجميع صفوف النقل منذ بدء الترم الثاني.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن الرابط الرسمي للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي الترم الثاني 2025 لعرض جميع التقييمات من الأسبوع الأول إلى السابع حيث يمكن للطلاب الاطلاع عليها بسهولة.

التقييمات الأسبوعية

تحميل التقييمات الأسبوعية

ويسعى أولياء الأمور إلى تحميل التقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي الترم الثاني 2025 لضمان متابعة تقدم أبنائهم في المناهج الدراسية والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية ويمكن الحصول عليها من هنــــــــــا .

لينك التقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية لطلاب الصف الأول الابتدائي وجميع المراحل الدراسية متاحة أيضًا عبر بوابة التعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أن النظام سيستمر خلال الترم الثاني بنفس الآلية التي طُبقت في الترم الأول.

كيفية الحصول على التقييمات الأسبوعية

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــا .

تحديد المرحلة التعليمية الابتدائية

اختيار الصف الأول الابتدائي.

اختيار نوع التقييم المطلوب التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.

تحديد الترم الثاني واختيار المادة الدراسية المطلوبة.

الضغط على أيقونة البحث، ليتم عرض جميع التقييمات المتاحة.

تحميل التقييم المطلوب بالنقر على أيقونة التحميل.

التقييمات الأسبوعية

الخريطة الزمنية للترم الثاني

22 أبريل 2025: اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل.

11 مايو 2025: التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

15 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة وتستمر حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي.

26 يوليو 2025: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025: امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

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