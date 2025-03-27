مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى والتعليم توجه المديريات التعليمية لإرسال البيانات

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى.. وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا لمديريات التعليمية بشأن إرسال بيانات المعلمين المساعدين المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى، في إطار إلغاء مسمى معلم فصل وفقا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها بإرسال بيانات المعلمين المساعدين المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2023 والدفعة الثانية بالقرار الوزاري رقم 158 لسنة 2024، معلم فصل فقط، الموجودين على رأس العمل بالفعل بالمديرية.

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى والبيانات التي المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعليميات بشأن مسابقة 30 ألف معلم

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن على المديريات التعليمية إرسال نسخة ورقية معتمدة من البيانات المطلوبة وأخرى إلكترونية بصيغة الـ EXCEL، للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى حتى يتسنى للإدارة اتخاذ اللازم نحو تعديل صحف الأحوال الخاصة بهم من قبل الوزارة و الأكاديمية المهنية للمعلمين طبقا لتخصص المؤهل الحاصلين عليه.

شروط مسابقة 30 ألف معلم

اجتياز التدريبات المقررة من قبل الوزارة. اجتياز الفحص الطبي لضمان اللياقة الصحية. إجراء تحليل المخدرات والتأكد من خلو المتقدم من أي مواد مخدرة. اختيار الفائزين بناءً على محل الإقامة داخل نفس المحافظة. عدم السماح بالنقل أو الندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات. الحد الأقصى للسن 40 عامًا عند تاريخ نشر الإعلان. أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السمعة. اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة. عدم وجود أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف ضد المتقدم. التقديم يكون في المحافظة التي يقيم بها المتقدم لضمان تكافؤ الفرص.

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم

عند التقديم في مسابقة 30 ألف معلم يجب تجهيز المستندات التالية من فبل المعلمين:

صورة شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي وجه أمامي سارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي وجه خلفي سارية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة المؤهل الأعلى إن وجدت.

موقف التجنيد للذكور أو شهادة الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

إيصال الإيداع البنكي.

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