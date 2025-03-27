جدول امتحانات صفوف النقل 2025 الترم الثاني بالمحافظات

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات صفوف النقل 2025 في مختلف المحافظات، لمعرفة مواعيد الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

ويتعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن جدول امتحانات صفوف النقل 2025 في جميع المحافظات ومديريات التربية والتعليم المختلفة للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

جدول امتحانات صفوف النقل

موعد امتحانات صفوف النقل 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى مواعيد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر مايو 2025، وفق الجدول التالي:

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

يبدأ جدول امتحانات صفوف النقل 2025 لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي حيث تنقسم التقييمات إلى التقييم المبدئي من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، أما التقييم الختامي من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي

تبدأ امتحانات صفوف النقل 2025 من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي يوم السبت 24 مايو 2025 حيث تستمر الامتحانات إلى 29 مايو من العام الحالي، ومن المقرر إعلان المديريات التعليمية الجدول الرسمي بعد انتهاء امتحانات الشهر تقريبًا.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 31 مايو 2025 ومن المقرر إعلان الجدول الرسمي قريبًا من خلال مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات وفقًا للموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات صفوف النقل

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني في جميع التخصصات الصناعي والتجاري والفندقي يوم 31 مايو من العام الجاري ولازالت وزارة التربية والتعليم تدرس الجدول لإعلانه ليتماشى مع الجدول الرسمي لطلاب الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 والذي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي العام خلال نهاية العام الدراسي يوم 15 يونيو بدلًا من 14 يونيو لتستمر الامتحانات للنظامين القديم والجديد يوم 10 يوليو من العام الحالي.

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