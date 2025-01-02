مسابقة 30 ألف معلم.. تدريب 756 معلم من المعلمين الجدد بالفيوم

تواصل مديرية التربية والتعليم بالفيوم تقديم الدعم المستمر للمعلمين عبر تنظيم برامج تدريبية عالية المستوى، بهدف تعزيز مهاراتهم وضمان تحقيق أفضل نتائج في العملية التعليمية، مع تزويد المعلمين بأحدث الأساليب والطرق التعليمية التي تساهم في تحقيق التفوق وتحسين جودة التعليم في مدارس المديرية.

وفيما يلي يكشف لكم الموجز عن التفاصيل الكاملة حول تدريب المعلمين الجدد من مسابقة 30 ألف معلم بالفيوم.

تدريب المعلمين الجدد من مسابقة 30 ألف معلم

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،بمتابعة تدريب المعلمين الجدد من مسابقة 30 ألف معلم، بقاعة التدريب بمدرسة البارودية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

مسابقة الـ 30 ألف معلم بالفيوم

بدأت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بـ تدريب المعلمين الجدد من مسابقة الـ 30 ألف معلم في الدفعة الرابعة والتي تشمل في البرنامج التدريبي 756 معلمًا ومعلمة، تم توزيعهم على 22 قاعة تدريبية في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

مدة البرنامج التدريبي

ويستمر التدريب لمدة 9 أيام، خلال الفترة من الأربعاء 1 يناير 2025 وحتى الخميس 9 يناير 2025م.

البرنامج التدريبي للمعلمين

ويتضمن التدريب بعض البراامج التي أهمها:

البرنامج الأول بعنوان "التأهيل التربوي"

ويستمر مدة 4 أيام البرنامج التدريبي خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يناير 2025

البرنامج الثاني بعنوان " الإعداد البدني والذهني"

وسيستمر البرنامج التدريبي الثاني لمدة 3 أيام تدريبية، خلال الفترة من الأثنين الموافق 6 يناير وحتى الخميس 9 يناير 2025م.

هدف البرامج التدريبية للمعلمين

ويهدف هذا التدريب إلى تأهيل المعلمين الجدد بشكل مستمر وداعم، ليكونوا قادرين على التفاعل مع الطلاب بطرق حديثة وفعالة، وتنفيذ أساليب التعليم المتطورة التي تواكب المستجدات في مجال التعليم.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2025

وفقًا لما أعلنه النقابة العامة للمهن التعليمية، فإن موعد صرف دفعة جديدة من معاشات نقابة المعلمين سيكون يوم 10 يناير المقبل. بينما سيحصل باقي أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بداية من أول يناير من العام الجاري.

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