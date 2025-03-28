التعليم تكشف تفاصيل امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2025، والتي تُعد مادة مضافة للمجموع. وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيتبع نظامًا جديدًا يركز على الفهم والاستيعاب، مع مراعاة توزيع الدرجات بشكل عادل بين الأسئلة. ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل عدد الأسئلة وأنواعها

وفقًا لما كشفته الوزارة في النماذج الاسترشادية، سيتكون امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة من 37 سؤالًا، موزعة كالتالي:

34 سؤال اختيار من متعدد (MCQ): تهدف إلى قياس الفهم والاستنتاج.

3 أسئلة مقالية: لاختبار قدرة الطالب على التعبير والكتابة.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وذلك للطلاب في النظامين القديم والجديد.

جدول امتحانات النظام الجديد:

15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

22 يونيو: اللغة العربية.

26 يونيو: الفيزياء والتاريخ.

29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

6 يوليو: الرياضيات البحتة.

10 يوليو: الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.



جدول امتحانات النظام القديم:

15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

22 يونيو: اللغة العربية.

24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

26 يونيو: الفيزياء والتاريخ.

29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

1 يوليو: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

6 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية، علم النفس والاجتماع.

8 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

10 يوليو: الأحياء، الاستاتيكا، الفلسفة والمنطق.



يأتي هذا النظام الجديد في إطار تطوير منظومة التعليم وتقييم الطلاب وفقًا لمعايير حديثة تعتمد على الفهم بدلاً من الحفظ، مما يضمن تحصيلًا دراسيًا أكثر كفاءة.

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