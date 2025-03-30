مواصفات امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لمادة العلوم

حددت وزارة التربية والتعليم معايير مواصفات امتحان الصف السادس الابتدائي لمادة العلوم الترم الثاني 2025، بالإضافة إلى الضوابط التي يجب مراعاتها عند إعداد الأسئلة.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحان الصف السادس الابتدائي لمادة العلوم الترم الثاني.

مواصفات امتحان الصف السادس

معايير مواصفات امتحان الصف السادس الابتدائي لمادة العلوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الصف السادس الابتدائي لمادة العلوم الترم الثاني من بينها تغطية الأسئلة لجميع أجزاء المنهج الدراسي المحدد لعام 2024-2025.

تتوزع الأسئلة وفقًا لنواتج التعلم، مع مراعاة الأوزان النسبية لكل وحدة، وتضمين مستويات صعوبة متدرجة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب.

مواصفات امتحان الصف السادس

ومن بين مواصفات امتحان الصف السادس الابتدائي لمادة العلوم الترم الثاني هو ترتيب الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب لضمان تدرج منطقي في الاختبار وخي كالتالي:

تحقيق توازن بين أسئلة الفهم، التطبيق، والتحليل.

صياغة واضحة وخالية من الغموض لضمان سهولة الفهم.

تضمين جميع البيانات الأساسية المطلوبة في ورقة الامتحان.

تنسيق مناسب للخط والمسافات والتعليمات لضمان وضوح الامتحان.

تفاصيل مواصفات امتحان الصف السادس الابتدائي

تشمل الأسئلة جزئيات من أكثر من وحدة دراسية لضمان شمولية التقييم.

مدة الامتحان ساعة ونصف، تشمل وقت المراجعة.

تجنب تكرار نفس السؤال بصيغ مختلفة داخل الامتحان.

صياغة أسئلة بإجابات محددة دون احتمالات متعددة.

الأسئلة الموضوعية 30% تشمل الاختيار من متعدد، الإكمال، المزاوجة، الصح والخطأ، وإعادة الترتيب.

الأسئلة المقالية 70% تتضمن الشرح، الوصف، التفسير، ذكر السبب، ماذا يحدث إذا، التوضيح، المقارنة، التصنيف، تحليل النتائج، والتعليل.

توزيع درجات امتحانات الصف السادس الابتدائي

60 درجة للاختبار التحريري.

10 درجات للمهام الأدائية.

10 درجات للتقييم الشهري.

10 درجات للمواظبة والسلوك.

5 درجات لكراسة الواجب.

5 درجات لكراسة النشاط.

5 درجات للتقييم الأسبوعي

ضوابط امتحانات الصف السادس لمدارس اللغات

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات الصف السادس لطلاب مدارس اللغات وهو إعداد الاختبارات المترجمة وفقًا لمحتوى الكتاب المدرسي المترجم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بأسلوب علمي دقيق دون ترجمة حرفية لضمان وضوح الأسئلة وسهولة استيعابها من قبل الطلاب.

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