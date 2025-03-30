التعليم تطلب إرسال كشوف بأسماء المعلمين لصرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. وجهت المديريات التعليمية تعليماتها إلى الإدارات التعليمية بضرورة إرسال كشوف بأسماء المعلمين والإداريين المشاركين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

صرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وجاء ذلك تمهيدًا لصرف مكافأة انتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمعلمين التي أقرها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، والتي تصل إلى 130 جنيهًا يوميًا ويستعرض “الموجز” التفاصيل.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت المديريات التعليمية على سرعة إرسال البيانات الخاصة بالمبالغ المصروفة خلال امتحانات الشهادة الشهادة الإعدادية الترم الأول.

الفئات المستحقة لصرف صرف مكافأة انتحانات الشهادة الإعدادية

تشمل مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 رؤساء اللجان، المراقبين الأوائل، المراقبين، الملاحظين، المعاونين، والعاملين، وذلك لضمان استكمال صرف الفروق المالية المستحقة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية

الأعذار القانونية للإعفاء من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي هذا السياق، حددت المديريات التعليمية بدء استقبال الأعذار القانونية للإعفاء من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للامتحانات، وتيسيرًا على المعلمين الذين طرأت لديهم ظروف قانونية تستدعي الإعفاء.

وأكدت المديريات التعليمية على ضرورة سرعة التواصل مع لجنة الإدارة لتقديم المستندات المطلوبة.

الأعذار القانونية المعتمدة للإعفاء

تقرير طبي حديث من القومسيون الطبي يفيد بعدم القدرة على المشاركة. المعلمات اللاتي لديهن طفل أقل من عامين صورة من شهادة الميلاد. المعلمات اللاتي لديهن طفل من ذوي الهمم صورة من كارت الخدمات. المحالون إلى المعاش حتى نهاية مايو 2025 صورة من بطاقة الرقم القومي. المحالون أو المحرومون من أعمال الامتحانات صورة من القرار الرسمي. من لديه ابن في الصف الثالث الإعدادي يُعفى من أعمال التقدير فقط صورة من رقم الجلوس.

إجراءات موانع المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديريات ضرورة توقيع جميع المعلمين على هذه التعليمات داخل المدارس، مع إرسال صورة منها إلى لجنة الإدارة.

شددت على تجميع الأعذار القانونية وإرسالها عبر مندوب المدرسة، مع التأكيد على عدم قبول أي أعذار تُقدَّم بصفة فردية.

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