حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للترم الثاني 2025 والتي ستبدأ يوم 24 مايو من العام الحالي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للترم الثاني 2025 وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

مواصفات امتحانات

مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ستتضمن مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للترم الثاني 2025 85% من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، بما يعادل 20 درجة من إجمالي الدرجات.

بينما تمثل الأسئلة المقالية في مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للترم الثاني 2025 15% من الامتحان، بواقع سؤالين لكل منهما درجتان، بإجمالي 4 درجات.

اكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه النسب تطبق على مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، لكنها قد تختلف حسب طبيعة كل مادة دراسية وفقا لمواصفات الامتحان.

مواصفات امتحانات

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للوصول إلى النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي العام عبر الموقع الرسمي للوزارة من هنا.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر الامتحانات حتى يوم 10 يونيو من العام الحالي.

وفي عذا الشأن أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظامين الجديد والقديم، الإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين.

موعد امتحانات صفوف النقل

تبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام 2025 فتنطلق من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، فمن المقرر أن تجرى من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 يوم 31 مايو من العام الحالي لجميع التخصصات، وتستعد وزارة التربية والتعليم إلى إعلان الجدول قريبا.

اقرأ أيضا

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

بدائل الثانوية العامة 2025.. شروط القبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية