مصرع شخصين وإصابة ثلاثة في حادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة – القاهرة

شهد طريق الغردقة – القاهرة، صباح اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 85، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

تفاصيل الحادث

وفقًا لتقارير هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، فقد وقع الحادث نتيجة فقدان السائق السيطرة على السيارة، مما أدى إلى انقلابها على الطريق. وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام ومستشفى الجونة الخاصة، حيث يجري تقديم الرعاية الطبية لهم.

هوية الضحايا والمصابين

أكدت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن مصرع:

مرنا نصيف نصري (28 عامًا)

مارينا نصيف نصري (18 عامًا)



أما المصابون فهم:

روبن ماهر عطا (13 عامًا): يعاني من إصابات في الوجه وكدمات متفرقة.

ماريا نصري نصيف (12 عامًا): تعاني من جروح وكدمات في أنحاء الجسم.

نورا نصري نصيف (7 سنوات): مصابة بجروح وكدمات متفرقة.



الإجراءات الطبية والمتابعة الرسمية

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم تحويل جثامين الضحايا إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة قبل تسليمهم إلى ذويهم. وأكدت المصادر الطبية أن المصابين يخضعون لفحوصات دقيقة لتحديد مدى خطورة إصاباتهم، مع تقديم العناية الطبية اللازمة لضمان استقرار حالتهم الصحية.

تحذيرات مرورية لضمان السلامة

في أعقاب الحادث، وجهت الجهات المختصة تحذيرات لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق السريعة، خاصة في المناطق الصحراوية، لتجنب وقوع المزيد من الحوادث المأساوية. كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة أثناء القيادة، مثل ربط حزام الأمان، وتجنب القيادة بسرعة زائدة أو في ظروف غير مناسبة.

حوادث متكررة على نفس الطريق

يُذكر أن طريق الغردقة – القاهرة شهد العديد من الحوادث المشابهة خلال الفترة الماضية، ما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز إجراءات السلامة المرورية، بما في ذلك تحسين جودة الطرق، وزيادة الرقابة المرورية، ونشر التوعية بين السائقين حول مخاطر السرعة وعدم الالتزام بقواعد المرور.

متابعة مستمرة للحادث

لا تزال الأجهزة الأمنية والمرورية تحقق في ملابسات الحادث، حيث يتم تحليل التقارير الفنية والاستماع إلى شهود العيان لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى انقلاب السيارة. كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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