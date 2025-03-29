سعر بوكو f7 pro بمواصفات متطورة وأسعار تنافسية

سعر بوكو f7 pro.. أزاحت شاومي الستار عن أحدث إضافاتها لسلسلة POCO، وهما POCO F7 Pro وPOCO F7 Ultra، اللذان يأتيان بمواصفات قوية تلبي تطلعات عشاق الأداء الفائق والتقنيات الحديثة.

ويكشف الموجز كافة مواصفات وسعر بوكو f7 pro في التقرير التالي.

سعر بوكو f7 pro

ويأتي سعر بوكو f7 pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم DC Dimming وHDR10+، كما تصل شدة السطوع إلى 3200 شمعة، ما يضمن تجربة عرض غامرة.

في قلب الهاتف، ينبض معالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثالث، الذي يضمن أداءً استثنائيًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

أما على صعيد الذاكرة، فيتوفر الهاتف بخيارات تصل إلى 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5x، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت بتقنية UFS 4.0، ما يعزز سرعة نقل البيانات والأداء السلس.

نظام التصوير الاحترافي يشمل كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعومًا بتقنية التثبيت البصري (OIS)، إلى جانب عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل. في الأمام، تأتي الكاميرا السيلفي بدقة 20 ميجابكسل، لتجربة تصوير متميزة.

سعر بوكو f7 pro

البطارية بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط، مما يتيح شحن الهاتف بسرعة وكفاءة.

الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، ويعمل بنظام HyperOS 2.0 المبني على أندرويد 15، مع وعود بتحديثات تصل إلى 6 سنوات للأمان و4 ترقيات للنظام.

سعر بوكو f7 pro

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 499 دولارًا

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 549 دولارًا

الألوان المتاحة: الفضي، الأزرق، الأسود

POCO F7 Ultra – القوة المطلقة والتجربة الفريدة

يأتي POCO F7 Ultra بشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 2K+، مع معدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن سلاسة فائقة في الاستخدام.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 إيليت، الذي يعد من أقوى الشرائح في الأداء والألعاب.

يتوفر الهاتف بخيارات تخزين متعددة:

12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين

16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين



كاميرا ثلاثية متطورة:

مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل مع OIS

عدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 2.5x

عدسة واسعة الزاوية بدقة 32 ميجابكسل



أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 20 ميجابكسل، مثالية لعشاق السيلفي.

الهاتف مزود ببطارية 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 واط، مع إمكانية الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

وكما هو الحال مع النسخة الـ Pro، يتميز الهاتف بمقاومة IP68، ويعمل بنظام HyperOS 2.0 المستند إلى أندرويد 15.

السعر المتوقع:

يبدأ من 749 يورو في الأسواق الأوروبية

متاح بألوان الأسود والأصفر



POCO F7 Ultra وF7 Pro – الجمع بين الأداء والسعر التنافسي

مع هذه المواصفات القوية والأسعار الجذابة، تسعى شاومي إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية، حيث تقدم تجربة استثنائية للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي، شاشات متطورة، وكاميرات احترافية، كل ذلك بسعر منافس يضع أجهزة POCO في صدارة المنافسة.

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