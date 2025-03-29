نصائح للوقاية من تساقط الشعر.. إليك التفاصيل

يُعَدّ تساقط الشعر المبكر مشكلة مزعجة تواجه البعض، وقد تعود أسبابها إلى العوامل الوراثية أو العادات اليومية غير الصحية. ولتقليل خطر التساقط والحفاظ على شعر صحي، قدم موقع Times of India مجموعة من النصائح المهمة لتجنب تساقط الشعر،يرصدها لكم موقع الموجز في التقرير التالي.

1. اتباع نظام غذائي متوازن

يؤثر الغذاء بشكل مباشر على صحة الشعر، لذا احرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والمعادن مثل الحديد والزنك. يساعد تناول الفواكه، الخضروات، البروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة في تعزيز نمو الشعر وتقويته.

2. التحكم في التوتر والإجهاد

يُعد التوتر المزمن من العوامل التي تسرّع تساقط الشعر. لذا، تبنَّى أساليب الاسترخاء مثل التأمل، تمارين التنفس العميق، اليوغا، واليقظة الذهنية، حيث تساعد هذه الطرق في تقليل هرمونات التوتر وتعزيز بيئة مثالية لنمو الشعر.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تنشط التمارين الدورة الدموية، بما في ذلك تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يسهم في تغذية بصيلات الشعر بالعناصر الأساسية والأكسجين، ويعزز صحة فروة الرأس ويحدّ من التساقط.

4. العناية اللطيفة بالشعر

لحماية شعرك، تجنب الممارسات الضارة مثل استخدام الشامبوهات القاسية أو التصفيف العنيف. اختر شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات ومناسبين لنوع شعرك، واحرص على تمشيطه بلطف وتجنب تسريحات الشعر المشدودة التي تضع ضغطًا زائدًا على جذع الشعرة.

5. الحفاظ على الترطيب الكافي

يؤثر ترطيب الجسم على صحة الشعر، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على بصيلات الشعر قوية وتعزيز نموها.

6. التقليل من استخدام أدوات التصفيف الحراري

الحرارة الزائدة تضعف جذع الشعرة وتؤدي إلى تكسره وتساقطه. قلل من استخدام أجهزة تمليس الشعر والمكواة، واستخدم منتجات الحماية من الحرارة عند الضرورة لحماية الشعر من التلف.

7. الحصول على نوم جيد وكافٍ

النوم هو وقت تجديد خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الشعر. قلة النوم تعطل هذه العملية، مما قد يؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وزيادة التساقط. لذا، احرص على النوم لساعات كافية لضمان نمو صحي للشعر.

باتباع هذه العادات الصحية، يمكنك تقليل تساقط الشعر والحفاظ على مظهره القوي والحيوي.

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