تهنئة عيد الفطر 2025.. أجمل عبارات ورسائل التهنئة وموعد الإجازة في مصر

مع اقتراب عيد الفطر 2025، تتزايد عمليات البحث عن أرقى وأجمل عبارات التهنئة التي تعبر عن الفرحة بهذه المناسبة السعيدة، حيث يسعى الكثيرون لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء. ومع حلول يوم 28 من رمضان 1446 هـ، ارتفعت الاستفسارات عبر محركات البحث حول موعد العيد، بالإضافة إلى تفاصيل إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص وكذلك المدارس. ويرصد الموجز التفاصيل.

عيد الفطر المبارك 2025

موعد عيد الفطر 2025

وفقًا للتقديرات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يكون شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا، مما يعني أن السبت 29 مارس 2025 سيكون اليوم الأخير من الشهر الكريم، ليحل عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025.

إجازة عيد الفطر في مصر 2025

أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجازة عيد الفطر 2025 ستبدأ رسميًا من يوم السبت 29 مارس، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل. ومع احتمالية ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم 31 مارس، سيتم تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

التهنئة بعيد الفطر

إجازة القطاع الحكومي والخاص في عيد الفطر 2025

في حال تأكدت رؤية هلال شوال مساء الأحد 30 مارس، بحيث يكون الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فستمتد إجازة القطاع الحكومي حتى الأربعاء 2 أبريل. أما العاملون في القطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل محمد جبران عن منحهم إجازة مدفوعة الأجر من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل، مع إمكانية تمديدها ليوم إضافي حتى الأربعاء 2 أبريل إذا تغير موعد العيد وفقًا لرؤية الهلال.

أجمل عبارات تهنئة بعيد الفطر 2025

لإضفاء المزيد من البهجة على هذه المناسبة المباركة، إليكم مجموعة من أرقى عبارات التهنئة:

كل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد مليء بالفرح والسرور.

عيد مبارك، تقبل الله طاعاتكم وأعاد عليكم العيد بالخير والبركة.

أسأل الله أن يجعله عيدًا يعمه السلام والسعادة لكم ولأحبابكم.

بمناسبة عيد الفطر، أبعث لكم أطيب التهاني والتبريكات، جعله الله عيدًا مباركًا عليكم.

عيدكم مبارك، وأيامكم مليئة بالأمل والتوفيق والسعادة.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

عيد سعيد يعم بالخير والمحبة على الجميع.