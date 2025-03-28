أماكن صلاة العيد في محافظات مصر وموعد صلاة عيد الفطر المبارك

أماكن ساحات صلاة العيد..عيد الفطر المبارك بالتزامن مع اقتراب موعد الإحتفال بعيد الفطر المبارك، يتساءل المسلمون عن أماكن ساحات صلاة العيد في كافة المحافظات وتوقيتها، حيث تُعتبر صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أماكن ساحات صلاة العيد في محافظات مصر المختلفة

ولقد أعدت وزارة الأوقاف، خطة مناسبة بهدف ضمان خروج صلاة عيد الفطر المبارك في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والروحانية، حيث تم تهيئة الساحات والمساجد الكبرى بكل الوسائل التي تضمن راحة المصلين، بما يشمل إتاحة أنظمة صوتية متطورة.

أماكن ساحات عيد الفطر المبارك في بعض المحافظات 2025

ولقد خصصت وزارة الأوقاف، 6240 ساحة على مستوى الجمهورية من أجل إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تستوعب أعداد ضخمة من المصلين، لتواجد الفرصة أمام الكل لأداء الصلاة في أجواء منظمة تليق بهذه المناسبة المباركة.

كما تم أيضاً إعداد أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا مع تكليف نخبة من الأئمة المتميزين بإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

أولا ساحات وأماكن صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة القاهرة

خصصت محافظة القاهرة، 350 ساحة بكافة أحياء القاهرة لصلاة عيد الفطر المبارك كما تم تجهيز وتخصيص اكبر المساجد ومن بينها؛ مسجد الأزهر الشريف، ومسجد الحسين، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد السيدة زينب أيضاً، مسجد السيدة نفيسة.

وثانيًا أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القليوبية

وجهزت إدارة أوقاف محافظة القليوبية، و453 ساحة رئيسية في كافة المراكز والمدن، وهذا بجانب 2000 مسجد تقام بها صلاة الجمعة أسبوعيًا، لإستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وأماكن ساحات صلاة العيد في محافظة الفيوم

لقد خصصت محافظة الفيوم، 166 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446ه/2025م، وذلك بجانب المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، لإستيعاب آلاف المصلين.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة قنا

تم تخصيص 3064 مسجدًا بجميع قرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن تجهيز 100 ساحة بهدف إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بناء على ما أقرته تعليمات.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر

القاهرة: 6:13 صباحًا.

الجيزة: 6:12 صباحًا.

الإسكندرية: 6:16 صباحًا.

بورسعيد: 6:07 صباحًا.

المنيا: 6:14 صباحًا.

أسيوط: 6:13 صباحًا.

سوهاج: 6:11 صباحًا.

قنا: 6:07 صباحًا.

السويس: 6:07 صباحًا.

العريش: 6:01 صباحًا.

شرم الشيخ: 6:00 صباحًا.

دمنهور: 6:14 صباحًا.

طنطا: 6:12 صباحًا.

المنصورة: 6:11 صباحًا.

الزقازيق: 6:10 صباحًا.

بنها: 6:12 صباحًا.

شبين الكوم: 6:13 صباحًا.

كفر الشيخ: 6:13 صباحًا.

الفيوم: 6:14 صباحًا.

بني سويف: 6:13 صباحًا.

أسوان: 6:07 صباحًا.

أبوسمبل: 6:13 صباحًا.

مرسى مطروح: 6:27 صباحًا.

الغردقة: 6:03 صباحًا.

الخارجة: 6:17 صباحًا.

الإسماعيلية: 6:07 صباحًا.

دمياط: 6:09 صباحًا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في كافة الأنحاء

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