أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك في القاهرة 2025

يبحث المواطنين عن أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك في القاهرة حيث تعد حدائق القاهرة وجهة رئيسية لسكان القاهرة الكبرى، نظرًا لتعددها وتنوعها بين الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك في القاهرة ومعظم ألعابها الترفيهية، وتضم العاصمة نحو 300 حديقة عامة، و31 حديقة متخصصة، و17 حديقة متميزة، وتزداد كثافتها خلال أيام العيد.

عيد الفطر

وتتضمن أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك في القاهر برامج ترفيهية، تشمل الحديقة الدولية والقرية الفرعونية وغيرها من الحدائق الكبرى.

وتنظم هذه الحدائق عروض ترفيهية وفقرات غنائية في الحديقة الدولية، إضافة إلى رحلات قطار الأطفال لاستكشاف أجنحتها.

أبرز أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك في القاهرة

من وبين أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك هو أكبر وأجمل الحدائق الدولية، تقع في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وتضم أجنحة تمثل دولًا مختلفة، مما يضفي عليها طابعًا مميزًا.

عيد الفطر

و تمتد على مساحة 55 فدانًا، وتشمل مدينتي ألعاب للأطفال، قطارًا سياحيًا، وحديقة حيوان مصغرة، كما شهدت تطويرًا في المسطحات الخضراء وتركيب كاميرات مراقبة وإنشاء قاعة مناسبات.

حديقة الأزهر

واحدة من أكبر الحدائق تمتد على 71 فدانًا في منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر. تتميز بموقعها المرتفع الذي يوفر إطلالة بانورامية على المدينة، إلى جانب النافورات والمطاعم.

ويكون الدخول مجاني للأطفال دون 4 سنوات، بينما تختلف أسعار التذاكر للزوار.

الحديقة اليابانية بحلوان

تعكس الطابع الياباني في تصميمها، بمظلاتها المميزة وتماثيلها الضخمة، فضلًا عن الألعاب المائية للأطفال.

و تمتد على 10 أفدنة بالقرب من محطة مترو حلوان، وسعر التذكرة 10 جنيهات، مع دخول مجاني للأطفال.

حدائق الزمالك

تضم عدة حدائق شهيرة مثل حديقة الأندلس المطلة على النيل، وحديقة الحرية بجوار كوبري قصر النيل، إلى جانب حدائق الجزيرة والأسماك والنهر، التي شهدت تطويرات حديثة وتستقطب الزوار بتذكرتها الرمزية البالغة 10 جنيهات.

حديقة أم كلثوم بالمنيل

من أجمل الحدائق المطلة على النيل، تمتاز بالهدوء والنظافة، وتحتوي على نباتات وأشجار نادرة.

وتمتد على 18 ألف متر مربع، وتقع مقابل مستشفى المنيل الجامعي، وسعر الدخول 10 جنيهات.

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