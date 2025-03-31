تعديل مواعيد القطارات في أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد القطارات في أول أيام عيد الفطر 2025 على خط القنطرة شرق بئر العبد والعكس، بما يتناسب مع جمهور الركاب، ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها، أن تعديل مواعيد القطارات شمل تشغيل قطار 291 ليقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 08:00 ويصل محطة بئر العبد الساعة 10:10، وكذلك تشغيل قطار 290 ليقوم من محطة بئر العبد الساعة 07:25 ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 09:35.

مواعيد القطارات

تعديلات مواعيد القطارات 2025

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد أن من ضمن تعديلات مواعيد القطارات تشغيل قطار 293 ليقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 ويصل محطة بئر العبد الساعة 16:40، وتشغيل قطار 292 ليقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 16:05.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد إلى أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيراتها من وسائل المواصلات الأخرى.

مواعيد القطارات تالجو على خط القاهرة والإسكندرية

حددت الهيئة القومية لسكك الحديد مواعيد القطارات اليوم الإثنين في أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 وهي كالتالي:

قطار 2022: ينطلق من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 5:50 صباحًا.

قطار 2025: يغادر القاهرة في 8:00 صباحًا، ويصل إلى الإسكندرية في 10:30 صباحًا.

قطار 2023: يتحرك من القاهرة في 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية في 4:30 مساءً.

قطار 2024: ينطلق من الإسكندرية في 2:00 ظهرًا، ليصل إلى القاهرة في 4:30 مساءً.

قطار 2027: يغادر القاهرة في 7:00 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية في 9:30 مساءً.

قطار 2026: ينطلق من الإسكندرية في 6:50 مساءً، ويصل القاهرة في 9:20 مساءً.

مواعيد القطارات تالجو على خط القاهرة وأسوان

قطار 2030: يغادر القاهرة في 7:00 مساءً، ويصل أسوان في 6:40 صباح اليوم التالي.

قطار 2031: يتحرك من أسوان في 7:00 مساءً، ليصل القاهرة في 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

قطار 903 مكيف: يغادر القاهرة في 6:00 صباحًا.

قطار 905 مكيف مباشر: ينطلق من القاهرة في 9:00 صباحًا.

قطار 901 مكيف: يغادر القاهرة في 8:10 صباحًا.

قطار 911 مكيف: يتحرك من القاهرة في 10:00 صباحًا.

قطار 913 مكيف: ينطلق في 12:30 ظهرًا.

قطار 917 مكيف مباشر: يغادر القاهرة في 2:00 ظهرًا.

قطار 919 مكيف: يتحرك من القاهرة في 2:25 ظهرًا.

قطار 915 مكيف: ينطلق في 3:35 عصرًا.

قطار 921 مكيف: يغادر القاهرة في 6:00 مساءً.

قطار 925 مكيف: يتحرك من القاهرة في 5:10 مساءً.

قطار 923 مكيف: ينطلق في 6:00 مساءً.

قطار 931 مكيف: يغادر القاهرة في 8:15 مساءً.

قطار 1203 روسي: يغادر القاهرة في 1:25 ظهرًا.

قطار 23 روسي: يتحرك من القاهرة في 4:30 عصرًا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة: يغادر القاهرة في 5:00 مساءً.

قطار 3009 ثالثة مكيفة: ينطلق في 7:10 مساءً.

قطار 3022 ثالثة مكيفة: يتحرك من المنصورة إلى الإسكندرية في 7:15 مساءً.

قطار 934 مكيف: يغادر الإسكندرية إلى الأقصر في 10:15 مساءً.

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