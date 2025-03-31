عاجل.. حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار بعد منتصف اليوم الأثنين 31 مارس

يشهد سوق الوقود في مصر ترقب في حول أسعار البنزين والسولار اليوم الأثنين 31 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديثات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تُجري مراجعات دورية لأسعار المحروقات بناءً على التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ويبحث الكثير عن حقيقة زيادة البنزين وموعد اجتماع لجنة التسعير البترولية والتي تعقد كل 3 أشهر ويرصد الموجز تفاصيل الأسعار وحقيقة الزيادة.

التسعيرة الرسمية لأسعار البنزين والسولار

وفقًا للتسعيرة المعلنة، جاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 95 : 17 جنيهًا للتر.

: 17 جنيهًا للتر. بنزين 92 : 15.25 جنيه للتر.

: 15.25 جنيه للتر. بنزين 80 : 13.75 جنيه للتر.

: 13.75 جنيه للتر. السولار والكيروسين: 13.50 جنيه للتر.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم

لم تقتصر التسعيرة المعلنة على الوقود فقط، بل شملت أيضًا أسعار أسطوانات البوتاجاز، والتي جاءت كالتالي:

الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) : متاحة بسعر 150 جنيهًا من المستودع، بينما يتراوح سعرها بين 170 و180 جنيهًا عند التوصيل للمنازل.

: متاحة بسعر 150 جنيهًا من المستودع، بينما يتراوح سعرها بين 170 و180 جنيهًا عند التوصيل للمنازل. الأسطوانة التجارية (25 كجم): يتراوح سعرها بين 200 و220 جنيهًا.

توقعات الأسعار بعد عيد الفطر

من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود بعض التغيرات خلال الشهر المقبل، حيث تترقب الأسواق اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أبريل 2025، وتُجرى هذه المراجعة كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار المحروقات بناءً على متوسط أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف. وتشير التوقعات إلى احتمال حدوث زيادة طفيفة في الأسعار، نظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا.

خطة الحكومة لدعم الوقود

في إطار خطتها لترشيد الإنفاق وتقليل العجز في الموازنة العامة، أعلنت وزارة المالية عن نيتها خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% خلال العام المالي 2025-2026. ويهدف هذا التخفيض إلى تحقيق تحرير تدريجي لأسعار الوقود، مما قد يؤدي إلى زيادات مستقبلية في الأسعار.

موعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة

من المتوقع أن تصدر لجنة التسعير التلقائي تحديثًا جديدًا لأسعار الوقود خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025. وتعتمد اللجنة في قراراتها على آلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تبقى تطورات أسعار الوقود محل اهتمام واسع من قبل المواطنين، خاصةً مع التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي.

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