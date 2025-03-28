أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28-3-2025.. هل يوجد زيادة في العيد؟

أسعار البنزين والسولار اليوم.. شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 مارس 2025 حالة من الاستقرار تزامنًا مع ترقب المواطنين اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أبريل 2025.

أسعار البنزين والسولار اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار البنزين والسولار اليوم الجعة 28 مارس 2025, كالتالي:

سجل سعر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر.

بلغ سعر بنزين 92 حوالي 15.25 جنيهًا للتر.

استقر سعر بنزين 80 عند 13.75 جنيهًا للتر.

وصل سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا للتر.

بلغ سعر الكيروسين نحو 13.50 جنيهًا للتر.

ثبت سعر غاز تموين السيارات عند 7 جنيهات/م³.

سجل سعر طن المازوت للصناعات حوالي 9500 جنيه.

أسعار البنزين والسولار اليوم

سعار أنابيب البوتاجاز اليوم

بلغ سعر أنبوبة الغاز 12.5 كجم من المستودع نحو 150 جنيهًا.

استقر سعر أنبوبة الغاز 12.5 كجم للمستهلك عند 170 جنيهًا.

سجل سعر أنبوبة الغاز 25 كجم من المستودع حوالي 200 جنيه.

وصل سعر أنبوبة الغاز 25 كجم للمستهلك إلى 220 جنيهًا.

أسعار الغاز الطبيعي في مصر

سجل سعر الغاز السائل نحو 12 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر الاستهلاك المنزلي للغاز للفئات المختلفة كالتالي:

أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 400 قرش للمتر.

بين 30 و60 مترًا مكعبًا: 335 قرشًا للمتر.

أقل من 30 مترًا مكعبًا: 260 قرشًا للمتر.

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتبع برنامجًا اقتصاديًا متدرجًا لرفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري, نافيًا صحة الأخبار المتداولة بشأن رفع أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة قبل عيد الفطر.

أسعار البنزين والسولار اليوم

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن أي تعديل في أسعار الوقود سيتم تدريجيًا للحفاظ على استقرار السوق وتقليل الأثر الاقتصادي على المواطنين، مع استمرار دعم السولار في الوقت الحالي.

أعلن رئيس الوزراء أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 6.4% خلال الربع الأخير، وهو أدنى مستوى له منذ 20 عامًا، مقارنة بـ 13% في عام 2014, كما انخفضت معدلات البطالة بين الشباب (15-29 عامًا) إلى 14.2% بعد أن كانت 26.5% قبل عشر سنوات.

خطة تدريجية لحسم أسعار الوقود في 2025

كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد ثلاثة اجتماعات خلال عام 2025 لحسم زيادات أسعار الوقود، أولها في أبريل المقبل، ثم في يوليو وأكتوبر.

وبحسب خبراء، من المتوقع أن تتوزع الزيادة المقدرة بنحو 39% على الاجتماعات الثلاثة، بحيث لا تتجاوز 10% في كل اجتماع. كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أن مصر ملتزمة برفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل قبل نهاية العام الجاري.

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