أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

تترقب الأسواق المصرية زيادات جديدة في أسعار البنزين والوقود مع عودة الحكومة لاستكمال إجراءات خفض دعم الوقود بنهاية شهر مارس الحالي.

وأصبح موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ، وأسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة محط اهتمام الشارع المصري، ويعرض الموجز أسعار البنزين وموعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي موعد اجتماع اللجنة المقبل.

أسعار البنزين والوقود اليوم

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر ، بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

وسعر بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

أما أسعار السولار: 13.50 جنيهًا للتر .

وسعر الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر .

وسعر المازوت للصناعات: 9500 جنيه للطن.

بالإضافة إلى سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

جدول اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

يأتي اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، المقبل بعد أن قامت في أكتوبر الماضي، برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في 2024، بنسبة تتراوح بين 7% و17%، وعقب الزيادة الأخيرة، قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق إنه «بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة في البنزين على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة

أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها لتحديد أسعار البنزين والمحروقات كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد أسعار البنزين والمحروقات.

أفادت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيانها الأخير الصادر في أكتوبر الماضي، بأنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

من جانبه أوضح وزير المالية، أحمد كوجك، في تصريحات سابقة، بأن الأسعار ستخضع للمراجعة لاحقا بناء على معدلات التضخم، مؤكدا أن الحكومة ستوفر دائما بدائل لمساعدة المواطنين على تجاوز أي تأثيرات محتملة.

اقرأ أيضاً : أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة وموعد تطبيقها في الأسواق

أسعار البنزين اليوم وموعد الزيادة القادمة.. اعرف التفاصيل