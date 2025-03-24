أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 23 مارس 2025

أسعار البنزين والسولار اليوم 23 مارس 2025، مع اقتراب موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية، شهد محرك البحث العالمي جوجل بحثًا متزايدًا من قبل المواطنين عن زيادة أو أي تغير يطرأ على أسعار البنزين والسولار.

أسعار البنزين والسولار اليوم، وحرصا من الموجز على تقديم كل ما يهم متابعيها وقراءها يستعرض أسعار البنزين والسولار اليوم 23 مارس 2025، والذي يشهد استقرار منذ أشهر مضت.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم، وبحسب لآخر تحديث لأسعار البترول في مصر فإن أسعار البنزين والسولار هي كالتالي:

- يكون سعر بنزين 95 سعره 17 جنيه للتر.

- فيما يكون سعر بنزين 92: 13.50 جنيه لكل لتر.

- ويكون سعر البنزين 80: 12.50 جنيه لكل لتر.

- أما عن السولار يكون سعر بيعه : 11.50 جنيه لكل لتر.

- ويباع الكيروسين للمواطن بسعر : 11.50 جنيه لكل لتر.

- أما عن المازوت المورد لباقي الصناعات: 9500 جنيه لكل طن.

جدير بالذكر أن أسعار البنزين والسولار شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية استقرارا في الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار أسطوانات البوتاجاز، وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، تحديد اجتماعها في الشهر المقبل.

وكانت لجنة التسعير خلال اجتماعها الأخير الذي كان في شهر أكتوبر من عام 2024، والذي شهد رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، ويأتي اجتماعها المقبل في أبريل 2025، بعد ستة أشهر من آخر اجتماع.

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