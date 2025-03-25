أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة 2025
أسعار البنزين والسولار 2025.. أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار حيث شهدت محطات البنزين في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البنزين والسولار خلال الساعات الأخيرة.
تفاصيل أسعار البنزين والسولار
ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل حيث وصلت أسعار البنزين في اللتر 95 إلى 17 جنيهًا، ليصبح الأعلى تكلفة بين جميع أنواع الوقود المتاحة.
ويعد هذا النوع من البنزين الأكثر استخدامًا في السيارات الفاخرة والمركبات ذات المحركات الكبيرة، مما يعكس تأثيرًا واضحًا على ميزانية أصحاب هذه الفئة من السيارات.
أسعار البنزين 92
أما أسعار البنزين 92، فقد ارتفع سعره ليصل إلى 15.25 جنيهًا للتر، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعتمدون عليه يوميًا في سياراتهم الخاصة، حيث يعتبر الأكثر شيوعًا بين السيارات المتوسطة الحجم.
أسعار البنزين 80
شهد أسعار البنزين 80 زيادة في سعره ليصل إلى 13.75 جنيهًا للتر، ورغم كونه الأقل تكلفة بين أنواع البنزين، إلا أن هذه الزيادة تمثل ضغطًا اقتصاديًا على الفئات التي تعتمد عليه بشكل أساسي في تنقلاتها اليومية.
ارتفاع أسعار السولار
ارتفعت أسعار السولار ليصل إلى 13.50 جنيهًا للتر، وهو وقود حيوي يستخدم بكثافة في وسائل النقل والمواصلات العامة، ما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة نقل البضائع وخدمات النقل العام.
كما سجل الكيروسين السعر ذاته عند 13.50 جنيهًا للتر، في حين بلغ سعر طن المازوت المستخدم في القطاعات الصناعية 9500 جنيه، ما يعكس استمرار الزيادات في أسعار الوقود بالسوق المصري.
جميع أسعار البنزين والسولار 2025
- أسعار البنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- أسعار البنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
- أسعار البنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
- أسعار السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
- أسعار الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
- أسعار المازوت: 9500 جنيه للطن.
- أسعار غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
أسعار أسطوانات الغاز بعد الزيادة الجديدة
- أسطوانة الغاز المنزلي بين 150 و170 جنيهًا.
- أسطوانة الغاز التجاري 200 جنيه.
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