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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 تغيرات طفيفة في مختلف البنوك المصرية، حيث استقر في بعض المؤسسات المالية بينما شهد ارتفاعًا أو انخفاضًا طفيفًا في أخرى.

 

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB


وصل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.76 جنيهًا للشراء و50.57جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

 

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 50.71 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

 

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.69 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB


استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB عند 50.69 جنيهًا للشراء و50.59 جنيهًا للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

 

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.75جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

 

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 50.71 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

 

وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 50.59جنيهًا للشراء و50.69جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم 


سعر الدولار اليوم في بنك CIB


بلغ سعر الدولار اليوم في بنك CIB 50.69 جنيهًا للشراء و50.59 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

 

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 50.66 جنيهًا للشراء و50.56جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

 

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.7 جنيهًا للشراء و50.6 جنيهًا للبيع.

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ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 24-3-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة


وصل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة إلى 50.66 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

 

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK عند 50.64 جنيهًا للشراء و50.54 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

 

سجّل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.71 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

 

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.69جنيهًا للشراء و50.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

 

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 50.65 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

 

استقر سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.64 جنيهًا للشراء و50.54 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة


سجّل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.69 جنيهًا للشراء و50.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر


بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.66 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

 

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.68 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

1 دولار أمريكى 50.71 جنيهاً 
5 دولار أمريكي 253.55 جنيهاً 
10 دولار أمريكي 507.1 جنيهاً 
25 دولار أمريكي 1,267.75 جنيهاً 
50 دولار أمريكي 2,535.5 جنيهاً
100 دولار أمريكي 5,071 جنيهاً
150 دولار أمريكي 7,606.5 جنيهاً
200 دولار أمريكي 10,142 جنيهاً 
250 دولار أمريكي 12,677.5 جنيهاً 
300 دولار أمريكي 15,213 جنيهاً 
500 دولار أمريكي 25,355 جنيهاً 
700 دولار أمريكي 35,497 جنيهاً 
1000 دولار أمريكي 50,710 جنيهاً

 

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