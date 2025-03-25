ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 25 مارس 2025
شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلي.
يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 50.723 جنيه مصري
سعر البيع: 50.587 جنيه مصري
معدل التغيير: ارتفاع طفيف بقيمة 0.09 جنيه مقارنة بسعر الأمس الذي بلغ 50.632 جنيه مصري.
أفضل البنوك في سعر الدولار
أفضل بنك للشراء: بنك التعمير والإسكان بسعر 50.68 جنيه مصري.
أفضل بنك للبيع: البنك الأهلي الكويتي بسعر 50.65 جنيه مصري.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
فيما يلي أبرز أسعار الدولار في البنوك المختلفة:
البنك الأهلي المصري: شراء 50.69 | بيع 50.59
بنك مصر: شراء 50.69 | بيع 50.59
بنك القاهرة: شراء 50.69 | بيع 50.59
مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 50.71 | بيع 50.61
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.69 | بيع 50.59
بنك الإسكندرية: شراء 50.69 | بيع 50.59
البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 50.71 | بيع 50.61
كريدي أجريكول: شراء 50.71 | بيع 50.61
البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.755 | بيع 50.655
أسعار الدولار في السوق السوداء
سعر الشراء: 50.67 جنيه مصري
سعر البيع: 50.26 جنيه مصري
أسعار الدولار وفقًا للكميات المختلفة
لمن يرغب في معرفة تكلفة مبالغ محددة بالدولار الأمريكي وفقًا لسعر البنك المركزي المصري:
5 دولار أمريكي: 253.61 جنيه مصري
10 دولار أمريكي: 507.23 جنيه مصري
50 دولار أمريكي: 2,536.15 جنيه مصري
100 دولار أمريكي: 5,072.29 جنيه مصري
500 دولار أمريكي: 25,361.45 جنيه مصري
1000 دولار أمريكي: 50,722.9 جنيه مصري
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