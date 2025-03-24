ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 24-3-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025, ليسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.63 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 50.72 جنيهًا

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الاثنين 24 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.63 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

استقر سعر الدولار اليوم في بنك SAIB عند 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB عند 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك CIB 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة إلى 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK عند 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجّل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.5868 جنيهًا للشراء و50.7229 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

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