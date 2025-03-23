تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 23-3-2025.. تعرف على أعلى وأدنى سعر

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 23 مارس 2025 حالة من التراجع, ليسجل كل من بنك قطر الوطني الأهلي QNB وبنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي أدنى سعر شراء للدولار عند 50.50 جنيهًا, بينما سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.63 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الأحد 23 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.63 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.53 جنيهًا للشراء و50.5644 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك CIB إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول إلى 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.4969 جنيهًا للشراء و50.6319 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا: