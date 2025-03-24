أسعار البنزين والسولار اليوم 24 مارس 2025 .. وموعد الزيادة الجديدة

شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الاثنين 24 مارس 2025، حيث جاءت الأسعار في محطات الوقود على النحو التالي عبر الموجز.

أسعار البنزين والسولار اليوم

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.​

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.​

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.​

السولار: 13.50 جنيهًا للتر.​

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.​

المازوت للصناعات: 9500 جنيه للطن.​

الغاز الطبيعي لتموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.​

خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن الوقود

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها التدريجية لرفع دعم الوقود، بهدف الوصول إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول نهاية عام 2025 يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق التعادل بين أسعار الوقود المحلية وتكلفتها الحقيقية.

توقعات بزيادات مستقبلية في أسعار الوقود

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن التكلفة الفعلية لبعض أنواع الوقود تفوق الأسعار الحالية في السوق المحلية. على سبيل المثال، تُقدر تكلفة إنتاج لتر بنزين 95 بحوالي 19 جنيهًا، في حين يُباع للمستهلك بسعر 17 جنيهًا، مما يشير إلى احتمال زيادة مستقبلية بنسبة 12%. وبالمثل، تبلغ تكلفة إنتاج لتر السولار نحو 20 جنيهًا، بينما يُباع حاليًا بسعر 13.50 جنيهًا، ما يعني زيادة محتملة تصل إلى 48%. ​

مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى رفع الدعم التدريجي عن المشتقات البترولية، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار والبوتاجاز، مراعاةً للظروف الاقتصادية للمواطنين. وأوضح أن تعويض الفارق سيتم من خلال هامش ربح بعض المنتجات الأخرى، بما لا يؤثر على محدودي الدخل.​

مراجعة دورية لأسعار الوقود

تستمر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، معتمدة على التغيرات في الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

ويُذكر أن اللجنة قد قررت في اجتماعات سابقة تثبيت الأسعار الحالية، مع فرض رسوم إضافية بقيمة 30 قرشًا على كل لتر من البنزين والسولار، وذلك لتعزيز الموارد المالية للدولة.​

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