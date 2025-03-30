أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل

أسعار كحك العيد 2025.. هي أحد المواضيع التي تشغل الكثيرين وذلك مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر المبارك، حيث تشهد السوق المصرية تنوعًا ضخماً في أسعار الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، وسواء في المخابز أو المجمعات الإستهلاكية أو المحال التجارية.

ونستعرض لكم في هذا التقرير من موقع الموجز أحدث أسعار كحك العيد 2025 في جمهورية مصر العربية بالمخابز والمجمعات الاستهلاكية كي تختار الأنسب لك.

أسعار كحك العيد 2025

أسعار كحك العيد 2025

أسعار الكحك والبسكويت في المجمعات الإستهلاكية اليوم الأحد

وتتلخص أسعار الكحك والبسكويت في المجمعات الإستهلاكية اليوم الأحد في الآتي:

بسكويت النشادر: 170 جنيهًا للكيلو.

كحك سادة: 170 جنيهًا للكيلو.

كحك ملبن: 180 جنيهًا للكيلو.

كحك بالمكسرات: 230 جنيهًا للكيلو.

غريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو.

غريبة باللوز: 210 جنيهات للكيلو.

بيتي فور عادي: 190 جنيهًا للكيلو.

بيتي فور لوكس وسابليه: 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب الكحك المشكلة

علبة 1 كيلو: 180 جنيهًا.

علبة 2 كيلو: 350 جنيهًا.

علبة 3 كيلو: 520 جنيهًا.

علبة 5 كيلو مشكل: 1700 جنيه.

أسعار كحك العيد بالمخابز وقطع الكحك الجاهزة

- الكيلو الواحد من الكحك السادة: 280 جنيهًا.

- كيلو الكحك المشكل في الأسواق: 450 جنيهًا.

- 16 قطعة كحك سادة: 145 جنيهًا.

- 16 قطعة كحك بالعجوة: 145 جنيهًا.

- 32 قطعة كحك مشكل: 310 جنيهات.

- كيلو ونصف كحك مشكل: 541 جنيهًا.

نصائح شراء كحك العيد 2025

ويجب التعرف على مجموعة من النصائح لشراء كحك العيد 2025 وهي كالتالي:

قارن الأسعار بين المجمعات الإستهلاكية والمخابز التجارية من أجل الحصول على أفضل سعر.

وتأكد من جودة الكحك، ويفضل الشراء من أماكن ذات سمعة جيدة بهدف ضمان المذاق الطيب.

وبالإضافة إلى تجنب التخزين الطويل كي لا يفقد الكحك نكهته الأصلية.

أسعار الكحك والبسكويت في المخابز والأسواق

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