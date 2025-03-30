استعلام عن حالة الطلب الإعلان الرابع عشر.. شهدت مبادرة الإسكان الاجتماعي في مصر اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة, ويتساءل الكثير حول كيفية الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن طلب الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخل المتقدم إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري “اضغط هنا”.

اختار أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص".

حدد المشروع السكني الذي تقدم للحصول على وحدة فيه.

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

ضغط على زر "استعلام"، ليتمكن من معرفة حالة طلبه والوحدة السكنية المخصصة له.

شقق الإسكان الاجتماعي.. استعلام عن حالة الطلب الإعلان الرابع عشر

أماكن الوحدات السكنية المتاحة

توزعت الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الرابع عشر في العديد من المحافظات والمدن المصرية، ما أتاح فرصًا واسعة للراغبين في التملك, وشملت التالي:

مدن الصعيد: أبو تشت، أخميم الجديدة، أرمنت، الطود، القرنة، قنا، سوهاج، المنيا، بني مزار.

مدن الوجه البحري والساحلي: إدفو، أبو رديس، العريش، السويس، وغيرها من المناطق التي تستهدفها خطة الإسكان الاجتماعي.

نظام الأولويات في توزيع الوحدات

حرصت الحكومة على تطبيق نظام الأولويات لضمان توزيع عادل للوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد إقبالًا كبيرًا, ويُطبق في الحالات التالية:

شقق الإسكان الاجتماعي.. استعلام عن حالة الطلب الإعلان الرابع عشر

إذا زاد عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة في المدينة الواحدة.

إذا تجاوزت نسبة المتقدمين من ذوي الهمم 5% من إجمالي الوحدات المخصصة.

ترتيب الأولويات في تخصيص الوحدات

اعتمدت وزارة الإسكان على معايير اجتماعية لتحديد المستحقين للوحدات، وفق الترتيب التالي:

المتزوجون الذين يعولون.

الأرامل والمطلقات اللاتي يعُلن أطفالًا.

المتزوجون الذين لا يعولون.

الأعزب.

كما تم منح الأولوية للأسر ذات العدد الأقل، وفي حال التساوي يتم التفضيل حسب السن، إذ تُمنح الأولوية للأكبر سنًا.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على وحدات ضمن الإعلان الرابع عشر، وهي:

تراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

لم يتجاوز المتقدم سن المعاش، في حالة التقديم من قبل متوسطي الدخل.

بلغ الحد الأدنى لمقدم الحجز 20% من سعر الوحدة، مع إتاحة تقسيط حتى 20 عامًا.

تم تحديد الفائدة السنوية للقرض العقاري بـ 8% لمنخفضي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل.

حُظر شراء الوحدة نقدًا، حيث يلتزم المستفيد بنظام التمويل العقاري.

بلغ مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه للوحدات بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

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