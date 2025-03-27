هل يوجد تظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي؟ 2025

شرع فتح باب التظلمات يوم 23 مارس 2025 السابق، على شقق الإسكان الاجتماعي بإعلان شقق سكن لكل المصريين 5، ويستمر لمدة شهر وتحديدًا في يوم 24 أبريل من الشهر الجاري، وذلك بالنسبة للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط التقديم، حيث أن لديهم فرصة لتقديم تظلم يفيد بالأوراق الصحيحة، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025

وتظلمات عدم انطباق شروط شقق الإسكان الاجتماعي

وتعددت أسباب عدم انطباق الشروط على المتقدمين ومن بينها وجود طلب ماضي بالصندوق أو لديه سبق الإستفادة بوحدة سكنية أو أرض، وأيضاً شرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحل في ذلك إذا كان المتقدم لم يستفد بشقق الإسكان الاجتماعي في الماضي.

وذكر أيضاً الصندوق أن يتم تقديم التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي واستيفاء ما يفيد عدم تكرار الحجز أي (إيصال سحب جدية الحجز/التنازل عن المشروع السابق التقدم عليه) أو ما يفيد عدم سبق الإستفادة أي (استيفاء إفادة من الجهة المسجل عليها سبق استفادة العميل).

رابط التظلمات على شقق الإسكان الاجتماعي

وبالنسبة لطريقة تقديم التظلم، يعمل الشخص على الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق هذا الرابط وإرفاق الأوراق الصحيحة.

طريقة التقديم على نتيجة الإسكان

- أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الإجتماعي.. من هنــــا.

- وبعدها اختيار خدمة التظلمات من الصفحة الرئيسية.

- وبعد ذلك تقديم تظلم وملء النموذج الإلكتروني.

- والآن قم بإدخال الرقم القومي ورقم طلب الحجز الخاص بالشقة.

- وفي هذه الخطوة قم بإرفاق الأوراق الداعمة التي تثبت صحة الطلب.

- وأخيراً متابعة حالة التظلم من خلال الموقع أو عبر خدمة العملاء.

الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

كما من الممكن للمتقدمين الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع الصندوق الرسمي، عن طريق الخطوات الآتية:

في البداية قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي.

ثم اختار أيقونة "الاستعلام عن طلبات حجز الوحدات".

وبعدها قم بتحديد مشروع "سكن لكل المصريين 5" من القائمة المتاحة.

وبعد ذلك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والتأكد من صحته.

وأخيراً قم بالضغط على "استعلام" من أجل معرفة نتيجة الحجز.

شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

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