موعد بدء تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي 2025.. اعرف التفاصيل كاملة

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي غدًا الأحد 23 مارس في استقبال تظلمات المتقدمين لحجز وحدة في سكن لكل المصريين ، بعد أن تم إرسال لرسالة لهم تفيد بوجود رفض في نتيجة التقديم، ويستمر فتح باب التظلم حتى 24 أبريل المقبل ، ويقدم الموجز موعد بدء تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي.

موعد بدء تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الانتهاء من إرسال كل الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين الإسكان الاجتماعي لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 4 آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات، على أن يتم فتح باب التظلمات وتسجيل الطلبات خلال الفترة من غد الأحد 23/3/2025 حتى الخميس 24/4/2025.

موعد بدء تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي

نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الرسالة النصية SMS التي أرسلت للمتقدمين تضمنت نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

موعد بدء تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي

في حالة أن العميل من ضمن غيـر المُنطبق عليهم الشروط نتيجة وجود طلب سابق بالصندوق أو لديه سبق الاستفادة بوحدة سكنية أو أرض، أفادت بأنه يتم تقديم التظلم واستيفاء ما يفيد عدم تكرار الحجز (إيصال سحب جدية الحجز/التنازل عن المشروع السابق التقدم عليه)، أو ما يفيد عدم سبق الاستفادة (استيفاء إفادة من الجهة المسجل عليها سبق استفادة العميل).

موعد تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي

يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق شرط الدخل عليهم وفقاً لشهادات الدخل المرفقة وقت التقديم على الإعلان (سواء الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة.

أما فى حالة أن العميل غير مُنطبق عليه الشروط نتيجة بيانات تأمينية، فيتم تقديم برنت تأمينات وشهادة دخل من جهة العمل التي قامت بالتأمين على العميل المدونة بالبرنت التأميني.

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