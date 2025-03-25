تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي لمعرفة نتائج الإسكان الاجتماعي 2025

موقع الإسكان الاجتماعي.. مع إعلان نتائج شقق الإسكان الاجتماعي لمبادرة "سكن لكل المصريين 5" لعام 2025، شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الاستعلام عن النتيجة، حيث يسعى المتقدمون لمعرفة موقف طلباتهم بسهولة.

وفي هذا الإطار، صرّحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن جميع المتقدمين سيحصلون على رسالة نصية توضح حالة طلباتهم بعد استكمال عملية فرز الملفات، التي تجاوز عددها 561 ألف طلب.

كما تم الإعلان عن فتح باب التظلمات لمن لم تنطبق عليهم الشروط، وذلك خلال الفترة من 23 مارس وحتى 24 أبريل 2025.

موقع الإسكان الاجتماعي

كيفية الاستعلام عن نتيجة "سكن لكل المصريين 5" عبر موقع الإسكان الاجتماعي



للتأكد من نتيجة طلبك في المبادرة، عبر موقع الإسكان الاجتماعي يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط المخصص هنـــــا.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختيار خدمة "الاستعلام" من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

تحديد الإعلان الذي قمت بالتقديم فيه، ثم إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

الضغط على زر "استعلام" لعرض حالة الطلب، سواء كان مقبولًا أو مرفوضًا.

إجراءات تقديم التظلم على نتيجة الوحدات السكنية عبر موقع الإسكان الاجتماعي



إذا لم يكن طلبك ضمن المقبولين، يمكنك تقديم طلب تظلم رسمي عبر المنصة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

اختيار خدمة "تقديم تظلم" أو "تظلم على طلب حجز شقة".

إدخال الرقم القومي الخاص بك في المكان المخصص.

إدخال رقم الطلب الذي استخدمته عند التقديم للحصول على الشقة.

الضغط على زر "إرسال الطلب" لإتمام عملية التظلم.

كيفية الحصول على الدعم والمساعدة



لأي استفسارات إضافية أو للحصول على الدعم اللازم، يمكن للمواطنين التواصل مع خدمة العملاء التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الوسائل التالية:

الاتصال من الهاتف المحمول على الأرقام: 5999، 5777، 1188.

الاتصال من الهاتف الأرضي على الرقم: 090071117.

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