خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية استعادة أموال غير المقبولين

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي.. يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025 «سكن لكل المصريين 5» للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عقب الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين.

وبدأ بالفعل في إرسال النتائج رسميًا اليوم الأحد الموافق 23 مارس في العام الحالي 2025.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

من الممكن للمواطنين معرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025 عبر عدة طرق، تشمل الآتي:

1- الرسائل النصية (SMS): سوف يتم إرسال رسائل عبر الهاتف المسجل تتضمن حالة الطلب، سواء كان مستوفيًا للشروط أم لا، وذلك مع توضيح الخطوات التالية.

2- الموقع الإلكتروني: من الممكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الرابط.

3- وأيضاً إرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى 9311 لمعرفة موقف الطلب.

التظلمات على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن أن باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط سوف يُفتح بدءًا من 23 مارس وحتى يوم 24 أبريل 2025، لتوفير الفرصة بهدف تقديم الأوراق المطلوبة أو تصحيح البيانات لضمان استمرارهم في المبادرة.

ماهي معايير تحديد الأولوية في الحجز؟

المتزوج ويعول.

الأرمل/الأرملة ويعول.

المطلق/المطلقة ويعول.

المتزوج ولا يعول.

الأعزب (بما في ذلك المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

وفي حال التساوي، تُمنح الأولوية للأكبر سنًا.

إعلان نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

سوف يتم إخطار غير المستوفين للشروط وذلك بإمكانية استرداد المبالغ المدفوعة خلال 14 يومًا من إعلان النتيجة.

وسوف يتم ترتيب أولويات المقبولين بناءً على الوحدات المتاحة بكل مدينة، وبعدها سوف يتم إخطار من هم خارج الأولوية لاسترداد أموالهم خلال 30 يومًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

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