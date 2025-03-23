صندوق التمويل العقاري.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. الاستعلام أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رسميًا عن نتائج حجز شقق مشروع "سكن لكل المصريين 5"، التي يترقبها آلاف المتقدمين.

طرق الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

سستعرض “الموجز” فيما يلي طرق الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي, كالتالي:

الاستعلام نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني

وفر الصندوق إمكانية معرفة النتيجة إلكترونيًا عبر موقعه الرسمي باتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي “اضغط هنا”.

اختيار خدمة "الاستعلام عن طلبات الحجز".

تحديد مشروع "سكن لكل المصريين 5".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على "استعلام" لمعرفة النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر الرسائل النصية SMS

أتاح الصندوق خيار الاستعلام عبر إرسال الرقم القومي إلى الرقم 9311، إذ تصل رسالة تفيد بحالة الطلب، سواء بالقبول أو الرفض، مع الإشارة إلى إمكانية إدراج المتقدم في قوائم الانتظار.

الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر خدمة العملاء

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن النتيجة مباشرةً من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

5999 – 5777 – 1188 من أي هاتف محمول.

090071117 من أي خط أرضي.

موعد إعلان نتيجة الحجز وعدد المتقدمين

بدأ الإعلان الرسمي عن نتائج الحجز اعتبارًا من 18 مارس 2025، بعد انتهاء عمليات المراجعة والفرز، وبلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط 571 ألف طلب، فيما تقدم أكثر من 762 ألف مواطن لحجز الوحدات السكنية في مختلف المدن الجديدة.

إجراءات التظلم على نتيجة الحجز

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي إمكانية تقديم التظلمات إلكترونيًا خلال الفترة من 23 مارس إلى 24 أبريل 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي للصندوق، من خلال:

تسجيل الدخول إلى الموقع “اضغط هنا”.

اختيار خدمة "تقديم تظلم على نتيجة الحجز".

ملء نموذج التظلم مع ذكر الأسباب.

إرفاق المستندات الداعمة.

متابعة حالة الطلب عبر الموقع أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء.

معايير أولوية تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي

حدد الصندوق معايير الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية لضمان عدالة التوزيع، وتشمل:

المتزوج الذي يعول (لديه أبناء).

الأرامل والمطلقات اللاتي يعُلن أطفالًا.

المتزوجون دون أبناء.

الأعزب أو الأرمل/المطلق بدون إعالة, وفي حال التساوي بين المتقدمين، يتم تفضيل الأكبر سنًا.

إجراءات استرداد مقدمات الحجز

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه يمكن للمتقدمين غير المستوفين للشروط استرداد مقدمات الحجز خلال 14 يومًا من إعلان الرفض، بينما يمكن للمتقدمين غير المستوفين لأولويات الحجز استرداد المبلغ خلال 30 يومًا.

بدء الاستعلام الميداني في المدن المطروحة

باشرت فرق الاستعلام الميداني التحقق من بيانات المتقدمين في عدد من المدن، من بينها:

محافظات الصعيد: المنيا، بني مزار، الكوثر، طهطا، قوص، كوم أمبو.

محافظات الوجه البحري: مركز السادات، أبوتشت، إدفو، الحمام.

محافظات أخرى: أرمنت، إسنا، البداري، ساحل سليم، الوقف.

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الآن

إذا كنت من المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المشروع، يمكنك معرفة نتيجتك من خلال:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والاستعلام برقمك القومي “اضغط هنا”.

متابعة الرسائل النصية الواردة إلى هاتفك.

الاتصال بخدمة العملاء أو إرسال رسالة قصيرة للحصول على النتيجة فورًا.

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