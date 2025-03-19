رابط نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. سكن لكل المصريين 5

رابط نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل العالمي خلال الساعات السابقة؛ من أجل معرفة نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025 وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، أمس الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وذلك ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5".

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول رابط نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025.

رابط نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

رابط نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كيفية معرفة رابط نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وفرت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية طرق عديدة للمواطنين للإستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025 وذلك ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5.

الرسائل النصية (SMS): سوف يتم إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة وذلك من قبل المتقدمين، توضح حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض، مع الخطوات الآتية الواجب اتباعها.

الموقع الإلكتروني: من الممكن للمتقدمين الاستعلام عن حالة طلباتهم عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أيضاً:

زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنــــــــا.

وأيضاً تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

وبالإضافة إلى الانتقال إلى قسم "الاستعلام عن حالة الطلب".

وأخيراً إدخال البيانات المطلوبة والضغط على "استعلام" لعرض حالة الطلب.

فتح تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وللمواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، سوف يتم فتح باب التظلمات لمدة شهر كامل، وذلك من يوم 23 مارس الجاري حتى يوم 24 أبريل القادم، كفرصة لإستكمال الأوراق المطلوبة وتصحيح الموقف بهدف ضمان استمرارهم في الإعلان.

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تُحدد أولويات حجز شقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025 بناءً على المعايير التالية:

- المتزوج ويعول.

- الأرمل/الأرملة ويعول.

- المطلق/المطلقة ويعول.

- المتزوج ولا يعول.

- الأعزب (يشمل المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

وفي حين تساوي الأولويات، تُمنح الأفضلية للأسرة ذات العدد الأقل، وإذا تساوى العدد، تكون الأولوية للأكبر سنًا.

ويُنصح أيضاً المتقدمون بمتابعة هواتفهم المحمولة والبريد الإلكتروني المسجل من أجل متابعة المستجدات، والالتزام بالمواعيد المحددة بهدف سداد الدفعات من أجل ضمان استلام الوحدة السكنية.

رابط نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

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