تفاصيل إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر

طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر.. هناك خطوة هامة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، حيث أعلنت الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عقب عيد الفطر المبارك للعام الحالي 2025.

وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي حول 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر.

طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر

طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر

تفاصيل طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر

وبشأن هذا، يوضح الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن المبادرات الرئاسية للإسكان تعرف بتنوع ضخم في أنماط السكن والمساحات الخضراء، حيث تضم الدولة اليوم مدن الجيل الرابع، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

وتابع حسان - في تصريحات له، أن المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها تهدف إلى إتاحة فرص عمل للمقيمين بها، حيث إن هذه المدن ليست فقط مجرد مناطق مصيفية أو مؤقتة، بل هي أيضاً مدن دائمة ومستمرة، مما يحسن ذلك من استمرار الحياة فيها.

ويعتبر طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر بمثابة فرصة للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب بأسعار معقولة، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإتاحة سكن ملائم وتحقيق الإستقرار الاجتماعي.

تفاصيل مهمة وعديدة عن طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر

ويستهدف هذا الطرح تواجد وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك مع التركيز على تلبية احتياجات هذه الشرائح الاجتماعية.

ويشمل هذا الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وهذا بجانب وحدات أخرى سوف يتم الإنتهاء من تنفيذها خلال 24 شهراً كحد أقصى.

وسوف تتوزع هذه الوحدات السكنية على كافة المحافظات والمدن الجديدة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

مرحلة التقديم والتسجيل

ومن المقرر أيضاً الإعلان عن تفاصيل الطرح عقب عيد الفطر المبارك، وتشمل هذه التفاصيل الأسعار وشروط التقديم.

وسوف تُعلن هذه المعلومات عبر القنوات الرسمية لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويُنصح أيضاً الراغبون في التقديم بمتابعة هذه القنوات بانتظام من أجل الحصول على أحدث المستجدات.

طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر

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