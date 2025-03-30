بدء بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 1 يوليو المقبل .. تفاصيل

حالة من الترقب انتابت الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، حيث زادث عمليات البحث عن موعد الطرح الجديد لشقق محدودي الدخل.

وتعتبر شقق الإسكان الاجتماعي من المشروعات القومية التي حاذت باهتمام كبير من قبل الحكومة والقيادة السياسية، ولذا يحرص “ الموجز”، على متابعة المستجدات الخاصة بها أول بأول .

شقق الاسكان الاجتماعي

موعد طرح كراساتةشروط شقق الإسكان الاجتماعي

من حانبه كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، أنه سيتم طرح كراسات الشروط لإسكان محدودي الدخل للبيع اعتبارا من ١ يوليو المقبل.

وقال وزير الاسكان إنه سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال “صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري”

الطرح الجديد لشقق الاسكان الاجتماعي

كما أكد وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تنمية حقيقية، ومن أجل تعزيز هذه التنمية تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ومن هنا فسيتم التعاون والتنسيق مع "منصة مصر العقارية"، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وسيكون هناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، لافتاً إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري - مطور عقاري.

تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بعدد من المدن الجديدة

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن توفير بيئة حضارية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات وعلى ضوء تلك التوجيهات فقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بعدد من المدن الجديدة، معلناً تفاصيل وتصميمات أحدث مشروعات وزارة الإسكان والتي سيتضمنها هذا الطرح وهما مشروع "ديارنا" ومشروع "ظلال".

تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية بمشروع ديارنا

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم التخطيط والبدء في تنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات بمشروع إسكان متوسط تحت مسمى "ديارنا"، وذلك في 23 مدينة جديدة ويتضمن المشروع نموذجي عمارات A ) و (B وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد، وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من (117) م2 إلى (132) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (153)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (111) م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج B)) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة "بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر"، والوحدات تشطيب كامل وبها أيضًا مصعد واحد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين Penthouse) ) بدور الرووف بمساحة "(145)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (95)م2 ، و(155)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (115)م2".

تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بمشروع ظلال

وأضاف وزير الإسكان أنه تم التخطيط وجارٍ البدء في تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة، ويتكون المشروع أيضًا من نموذجي عمارات ( Aو (B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع " 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر ، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر" والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "بواقع 24 وحدة" بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة "(130)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2 ، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2".

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