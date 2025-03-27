لا تجعل كحك العيد عبئًا على صحتك.. نصائح ذهبية لتناوله

كحك العيد.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يعد كحك العيد من الحلويات الأساسية التي تُزيّن الموائد المصرية، إلى جانب البسكويت والبيتي فور، ورغم قيمته التراثية، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشكلات صحية بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون والسكريات، ما يؤثر على الوزن ومستوى السكر في الدم، لذلك من الضروري الاستمتاع بهذه الحلوى التقليدية بطريقة متوازنة وصحية.

كيف تستمتع بكحك العيد دون أضرار صحية؟



قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للحفاظ على الصحة أثناء تناول كعك العيد، من أبرزها:

الاعتدال في الكمية: يُنصح بعدم الإفراط في تناول كعك العيد، والاكتفاء بقطعة أو اثنتين يوميًا لتجنب زيادة الوزن وارتفاع السكر في الدم.

كحك العيد

اختيار الأنواع الصحية: يُفضّل تناول الكعك الذي يحتوي على كميات أقل من السكر والدهون لتقليل التأثيرات السلبية على الصحة.

تناوله مع مشروبات ساخنة: مثل الشاي أو القهوة، حيث تساعد هذه المشروبات على تحسين عملية الهضم وتقليل امتصاص السكريات بسرعة.

مراعاة الحالة الصحية: يجب على مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من حساسية السكريات توخي الحذر عند تناوله أو تجنبه تمامًا إذا لزم الأمر.

دمجه ضمن نظام غذائي متوازن: يُفضّل تناول الكحك إلى جانب وجبات متوازنة غنية بالبروتين والخضروات والفواكه للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

تجنّب تناوله قبل النوم: حيث يؤدي تناول السكريات في وقت متأخر من اليوم إلى تخزين الدهون وزيادة الوزن.

الاهتمام بصحة الأطفال: يُفضل اختيار أنواع أقل سكرًا للأطفال لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع السكريات في نظامهم الغذائي.

الكمية المناسبة لتناول كحك العيد



أوصت وزارة الصحة بالاكتفاء بقطعة واحدة أو قطعتين من كعك العيد يوميًا، نظرًا لارتفاع السعرات الحرارية فيه.

إذ تحتوي الكعكة الواحدة على نسبة عالية من الدهون والسكريات، مما يجعل الاعتدال في تناولها ضروريًا للحفاظ على الصحة والوزن المثالي.

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة



حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول كحك العيد خاصة لمرضى الكلى، ونصحتهم بتناول الكعك السادة دون حشو لتجنب أي تأثيرات سلبية.

كما يُفضّل تجنّب كعك العجوة لمرضى الكلى نظرًا لارتفاع نسبة البوتاسيوم فيه، ما قد يشكل خطورة على صحتهم.

إعداد كحك العيد بطريقة صحية



يؤكد خبراء التغذية أهمية تحضير كعك العيد بطريقة صحية باستخدام كميات أقل من السكر والدهون، مما يساعد على الحد من زيادة الوزن وتقليل التأثيرات السلبية على الجسم.

كما يُنصح بإضافة المكسرات إلى الكعك، حيث إنها تُعد مصدرًا جيدًا للدهون الصحية، ولكن يجب الاعتدال في تناولها لتجنب استهلاك كميات زائدة من السعرات الحرارية.

كحك العيد

استمتع بكحك العيد بحكمة



كحك العيد ليس مجرد حلوى احتفالية، بل هو جزء من التقاليد والثقافة، لكن تناوله بوعي واعتدال هو المفتاح للحفاظ على الصحة، من خلال اختيار الأنواع الصحية، والالتزام بالكميات الموصى بها، ودمجه ضمن نظام غذائي متوازن، يمكن الاستمتاع بهذه العادة التراثية دون التأثير سلبًا على الصحة.

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