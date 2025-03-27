قبل تناول كحك العيد.. كيف تحافظ على صحة جهازك الهضمي؟

كحك العيد.. مع اقتراب عيد الفطر، تتغير العادات الغذائية بشكل مفاجئ بعد شهر كامل من الصيام، حيث يصبح الإفطار صباحًا والوجبات أكثر تنوعًا وغنى بالسكريات والدهون، خاصة مع تناول كعك العيد والبسكويت والحلويات الشرقية، هذا التحول المفاجئ قد يسبب مشكلات هضمية مثل الانتفاخ، عسر الهضم، والحموضة.

يعد تحضير الجهاز الهضمي تدريجيًا قبل كحك العيد، أمرًا ضروريًا لتجنب هذه الاضطرابات وضمان الاستمتاع بالمأكولات التقليدية دون أي آثار جانبية.

كحك العيد

لماذا يجب تهيئة الجهاز الهضمي قبل كحك العيد؟



تشير الدكتورة مها سيد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن شهر رمضان يحدث تغييرات في الجهاز الهضمي، حيث يقل إفراز العصارات الهضمية نتيجة تقليل عدد الوجبات، ما يجعل المعدة أقل قدرة على استقبال كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

لذا، فإن العودة التدريجية إلى النظام الغذائي المعتاد تساعد في تجنب أي صدمات للجهاز الهضمي، خاصة عند تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالسكريات.

خطوات عملية لتهيئة الجهاز الهضمي قبل تناول كحك العيد



1. تقليل الأطعمة الدسمة والمقلية تدريجيًا



مع انتهاء رمضان، يُنصح بتخفيف استهلاك الأطعمة المقلية والدهنية، مثل الأطعمة المشبعة بالزيوت والمقليات، واستبدالها بأطعمة خفيفة يسهل هضمها، مثل:

الخضروات الطازجة والمطهوة على البخار

البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك المشوي والدجاج المسلوق

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني

2. زيادة استهلاك الألياف الغذائية



تلعب الألياف دورًا مهمًا في تحسين الهضم ومنع الإمساك، خاصة عند التغيير المفاجئ في النظام الغذائي. يمكن الحصول عليها من:

الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس

الفواكه الطازجة مثل التفاح والكمثرى

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

3. شرب الماء بكميات كافية



الجفاف مشكلة شائعة بعد رمضان نتيجة قلة شرب الماء أثناء الصيام، لذلك يُنصح بزيادة استهلاك المياه تدريجيًا قبل العيد لتعزيز عملية الهضم وتجنب الإمساك. يمكن أيضًا تناول مشروبات طبيعية مهدئة مثل:

اليانسون والنعناع لتهدئة المعدة

الماء الدافئ مع الليمون لتحفيز العصارات الهضمية

الزنجبيل لتعزيز عملية الهضم

4. تقليل استهلاك السكريات المكررة



تناول كميات كبيرة من السكريات المكررة، مثل الموجودة في الكعك والبسكويت، قد يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم واضطرابات في الجهاز الهضمي. يُنصح باستبدالها بمصادر طبيعية للسكر مثل:

العسل الطبيعي

الفواكه الطازجة

5. العودة التدريجية إلى الوجبات المنتظمة



خلال رمضان، يتعود الجسم على تناول وجبتين رئيسيتين فقط، لذا من الأفضل قبل العيد، البدء في تناول ثلاث وجبات يوميًا بكميات معتدلة حتى يعتاد الجهاز الهضمي على استقبال الطعام خلال النهار.

6. تناول كحك العيد بحكمة



صباح العيد، يُفضل تجنب تناول كميات كبيرة من الكعك على معدة فارغة، حيث قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات هضمية حادة، بدلاً من ذلك، يمكن بدء اليوم بـ:

وجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتين مثل البيض أو الجبن قليل الدسم

خبز كامل الحبوب وبعض الخضروات

كمية معتدلة من كحك العيد لتجنب الشعور بالتخمة

7. ممارسة النشاط البدني بعد تناول الطعام



بعد العيد، يُنصح بالمشي لمدة 20-30 دقيقة بعد تناول الطعام، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالخمول والثقل الناتج عن الأطعمة الدسمة.

كحك العيد

أطعمة تساعد على تحسين الهضم قبل العيد



يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ والمشكلات الهضمية، ومنها:

الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك التي تحسن صحة الأمعاء.

النعناع: يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ.

الزنجبيل: يعزز إفراز العصارات الهضمية ويقلل الغثيان.

الشوفان: غني بالألياف ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

الموز: يحتوي على البوتاسيوم الذي يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي.



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