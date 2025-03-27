كيف تستمتعين بـ كحك العيد دون الإضرار بصحتك خلال الحمل؟

كحك العيد.. مع اقتراب عيد الفطر، تزداد الرغبة في تناول الحلويات التقليدية مثل كحك العيد والبسكويت، وهي عادات شائعة في هذه المناسبة، لكن بالنسبة للنساء الحوامل، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول هذه الحلويات إلى مخاطر صحية قد تؤثر على الأم والجنين.

وفي هذا التقرير، يسلط الموجز الضوء على تأثير تناول حلويات العيد بكثرة خلال الحمل، وفقًا لما أوضحته دكتورة غادة الصايغ، استشارية التغذية العلاجية.

مخاطر الإفراط في تناول كحك العيد خلال الحمل



1. ارتفاع خطر الإصابة بسكري الحمل



الإكثار من السكريات والدهون غير الصحية في الأشهر الأولى من الحمل قد يؤدي إلى اضطراب مستويات السكر في الدم، ما يزيد من احتمالية الإصابة بسكري الحمل.

وهو حالة قد تسبب مضاعفات لكل من الأم والجنين، مثل زيادة وزن الجنين بشكل غير طبيعي أو ارتفاع احتمالية الولادة القيصرية.

2. تأثير سلبي على صحة الجنين



يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من السكر والدهون المشبعة إلى زيادة خطر الإصابة بتشوهات خلقية لدى الجنين، بالإضافة إلى احتمالية إصابته بعد الولادة بحساسية تجاه بعض الأطعمة مثل منتجات الألبان أو الجلوتين، أو مشكلات تنفسية مثل حساسية الأنف أو الربو.

3. خطر الولادة المبكرة أو التعسر أثناء الولادة



تناول كميات كبيرة من السكريات والدهون قد يؤدي إلى زيادة وزن الحامل بشكل مفرط، ما قد يرفع من فرص الولادة المبكرة أو يسبب صعوبة أثناء الولادة، بسبب زيادة وزن الجنين أو تراكم الدهون في جسم الأم.

إرشادات غذائية لتجنب المضاعفات خلال العيد



للحفاظ على صحة الحامل والجنين خلال العيد، يُفضل اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، مع تجنب الإفراط في تناول الحلويات.

كحك العيد

فيما يلي بعض النصائح الهامة:

1. اختيار بدائل صحية للحلويات



بدلًا من تناول الكحك والبسكويت المحمل بالسكر والدهون، يمكن اللجوء إلى خيارات صحية مثل:

التمر المحشو بالمكسرات

الفواكه المجففة

الزبادي بالعسل والمكسرات

2. التركيز على البروتينات والدهون الصحية



تناول مصادر جيدة للبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون، الأسماك، البيض، والبقوليات، إلى جانب الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات غير المملحة.

3. تقليل استهلاك السكريات المكررة



يُفضل تجنب الحلويات الجاهزة والسكريات المكررة، واستبدالها بالسكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والعسل.

4. الحرص على استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم



منتجات الألبان توفر الكالسيوم الضروري لنمو الجنين، ولكن من الأفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم لتجنب زيادة الوزن غير الصحية.

كحك العيد

5. شرب كميات كافية من الماء



يساعد الماء في تحسين عملية الهضم، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتقليل احتمالية الإصابة بالإمساك، الذي يعد من المشكلات الشائعة خلال الحمل.

6. الالتزام بالمكملات الغذائية وفقًا لتوصيات الطبيب



يجب أن تحرص الحامل على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يوصي بها الطبيب لتعويض أي نقص غذائي وضمان نمو الجنين بشكل سليم.

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