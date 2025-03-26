من النوم الهانئ إلى العظام القوية.. ماذا يمنحك الحليب عند السحور؟

يعتبر الحليب من المشروبات الأساسية التي توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، وذلك لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية. خلال شهر رمضان، تكتسب وجبة السحور أهمية خاصة كونها تساعد في تزويد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها خلال فترة الصيام. يعد الحليب خيارًا مثاليًا للسحور، نظرًا لدوره في تعزيز الصحة العامة، وتحسين النوم، ودعم العظام والعضلات.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز الفوائد الرئيسية لشرب الحليب يوميًا في وجبة السحور، وكيف يمكن أن يؤثر إيجابيًا على صحة الصائم.

الحليب

1- تحسين جودة النوم والاسترخاء



يلعب الحليب دورًا هامًا في تعزيز جودة النوم، وذلك بفضل احتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحفيز إفراز السيروتونين، الذي يساهم في الشعور بالاسترخاء.

كما يحتوي الحليب على الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة النوم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم، خاصةً خلال شهر رمضان، حيث تتغير أنماط النوم بشكل ملحوظ.

2- دعم صحة العظام والوقاية من الهشاشة



يعتبر الحليب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

ويساعد تناول الحليب يوميًا في وجبة السحور على تقوية العظام، والحد من خطر الإصابة بالهشاشة والكسور، خاصةً مع تقدم العمر، كما يساهم فيتامين د في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يحسن كثافة العظام ويحافظ على قوتها.

3- تعزيز نمو العضلات وبنائها



يحتوي الحليب على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة. يعد تناول الحليب في السحور خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية أو يسعون للحفاظ على الكتلة العضلية أثناء الصيام.

كما أن البروتين الموجود في الحليب يساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الشعور بالجوع أثناء النهار.

4- حماية الأسنان وتعزيز صحتها



يلعب الكالسيوم دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الأسنان وتقويتها، مما يقلل من خطر الإصابة بالتسوس والكسور، بالإضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين د في تحسين امتصاص الكالسيوم في الأسنان، مما يجعلها أكثر صلابة.

وللحصول على أقصى استفادة، يُفضل شرب الحليب دافئًا وخاليًا من المحليات الصناعية، حيث إن السكر قد يؤدي إلى زيادة فرص تسوس الأسنان.

5- ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش



يعد الحليب من المشروبات التي تساعد في ترطيب الجسم لفترات طويلة، نظرًا لمحتواه العالي من الماء والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الحليب قد يكون أكثر فعالية في الترطيب مقارنة ببعض المشروبات الأخرى، حيث يساعد في تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

الحليب

نصائح لاستهلاك الحليب خلال السحور



يُفضل اختيار الحليب الطبيعي أو قليل الدسم، وتجنب إضافة المحليات الصناعية أو السكر.

يمكن إضافة القرفة أو العسل للحليب لتحسين نكهته وتعزيز فوائده الصحية.

يُنصح بتناوله دافئًا للحصول على تأثير مهدئ يساعد على الاسترخاء والنوم الجيد.

يمكن تناوله مع مصادر أخرى غنية بالبروتين مثل المكسرات أو الشوفان لتعزيز الشعور بالشبع أثناء الصيام.

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