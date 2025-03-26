خلي بالك.. أضرار تناول المياه الغازية على صحة الحامل والجنين

المياه الغازية.. خلال فترة الحمل، تضطر الأم للتخلي عن العديد من الأطعمة والمشروبات التي تفضلها، نظرًا لاحتمال تسببها في مخاطر تؤثر على صحتها أو صحة الجنين، مما قد يهدد سلامة الحمل، لذا يوجهها الأطباء إلى قائمة من المحظورات، وعلى رأسها المشروبات الغازية.

تناول المياه الغازية

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أضرار تناول المياه الغازية على صحة الحامل والجنين:

أضرار تناول المياه الغازية

أضرار تناول المياه الغازية على صحة الحامل والجنين

ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الحامل، فيقوم الجسم بإنتاج الأنسولين بكمية كبيرة ليعمل على خفض المعدل العالي للسكر في الدم، وبالتالي تزداد شهيتها نحو الحلويات ما يؤدي إلى زيادة الوزن في النهاية.

الشعور بحرقان المعدة خصوصًا في الأشهر الأخيرة من الحمل، كما تسبب الشعور بالانتفاخات واضطرابات في الجهاز الهضمي

أضرار تناول المياه الغازية على صحة الحامل والجنين

الإصابة بهشاشة العظام، حيث تعمل هذه المشروبات على تقليل نسبة الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يضطر الجسم إلى تعويض ما فقده من الكالسيوم من العظام، الأمر الذي يصيب الحامل بهشاشة العظام والمعاناة من آلام شديدة في الظهر والقدمين.

تعرض الحامل للولادة المبكرة، وبالتالي قد يموت الجنين بسبب عدم اكتمال نموه.

تسبب المياه الغازية الجفاف بسبب أن تلك المشروبات تعمل كمدر للبول، وبالتالي فقدان الكثير من السوائل في الجسم.

تحتوي على نسبة من الكافيين، فتعمل على زيادة الأرق المصاحب لفترة الحمل وقلة عدد ساعات النوم.

أضرار تناول المياه الغازية على صحة الحامل والجنين

مخاطر تناول المشروبات الغازية على صحة الجنين

تسرب مادة الكافيين من المشيمة إلى الجنين، فيولد الجنين وهو ضعيف البنية ومن الممكن أن يعاني من الإدمان على الكافيين وقلة النوم بعد ذلك.

تقلل تدفق الدم إلى الجنين، لاحتوائها على الكافيين الذي يضر الطفل ويكسر الكالسيوم والفيتامينات الضرورية لصحته.

الزيادة المفرطة في حركة الجنين داخل الرحم، بسبب تأثير السكريات الزائدة التي توجد فيها.

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